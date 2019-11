Cortizo reprocha conducta de sus copartidarios y llama a la cordura

El presidente de la República Laurentino Cortizo hará una revisión profunda a los artículos aprobados en la Asamblea Nacional que reforman la constitución, con el propósito de presentar este 7 de noviembre un informe que servirá como guía para arrancar los debates en enero próximo cuando inicie la segunda legislatura.

Prev Next Miembros del Suntracs protestaron frente a la AN

Presidente Laurentino Cortizo hizo llamado a la calma.

Los cambios a la carta magna que resultaron del debate en la Asamblea Nacional provocaron el rechazo de varios sectores de la población, que mostraron su inconformidad con protestas y actos de vandalismo incontrolables, y que se centran en varios artículos incorporados por los diputados, pero que originalmente no se incluyeron en el paquete de reformas propuesto por la Mesa de Concertación Nacional avalado por el Ejecutivo.

Producto de estos disturbios, se detuvo la noche del miércoles a 54 personas de las cuales 11 eran de nacionalidades extranjeras: cubanos, venezolanos, nicaragüenses y una italiana. “Todos ellos pasaran las navidades, sin retorno, en sus países”, adelantó Cortizo. Añadió que tiene identificados a más de una veintena de 'agitadores' sociales, que participaron en los disturbios recientes.

A pesar de que el periodo de sesiones parlamentarias culminó ayer, en horas de la mañana de este jueves, la Asamblea amaneció cercada por barricadas metálicas para evitar nuevos incidentes. Las protestas continuaron este jueves.

Artículos polémicos

El 90% del texto logrado por la Mesa de Concertación Nacional, integrada por 23 sectores del país, fue respetado por los diputados, aunque durante el primer y segundo debate, se adicionaron varios artículos que han incendiado los ánimos de los sindicatos, estudiantes y algunas organizaciones que se sienten contravenidas por la redacción de los mismos, como la figura del matrimonio entre un hombre y una mujer, por ejemplo.

Aunque el presidente confesó que en su concepto, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, sin pronunciar su nombre regañó a su copartidario, Jairo 'Bolotas' Salazar por las declaraciones vertidas durante los días de protestas.

“No voy a permitir que ningún artículo, o que nadie ponga a los panameños, independientemente de su color, sexo, o posición ideológica, a confrontarnos. Eso incluye un artículo, y hay otros en los que no estamos de acuerdo y lo haremos público y en concertación”, manifestó con voz enérgica Cortizo.

Su copartidario, Bolotas, impidió el paso a los gais el pasado martes a la Asamblea. El grupo LGBT protestaba en las inmediaciones por la inclusión de la frase 'entre un hombre y una mujer' en el artículo 56 para definir el concepto de matrimonio. “No lo voy a permitir, ese no es el país que yo quiero y que quiere la mayoría de los panameños. Me disgustó enormemente. Este es un gran país, de mucha gente buena donde se tiene que respetar la ley y el orden”, reprochó el mandatario.

Cortizo se refirió a otros artículos que no ve viables desde el Ejecutivo. Por ejemplo, el 271 que faculta a la Asamblea Nacional a eliminar o reducir las partidas de los egresos previstos en el proyecto del Presupuesto, salvo las destinadas al servicio de la deuda pública. Además permite a los diputados aumentar las erogaciones previstas en el proyecto de Presupuesto. Es decir, que podrían incluir una nueva erogación y aumentar el cálculo de los ingresos por el concepto favorable del Contralor. “No lo veo”, aseveró Cortizo.

Entre otros artículos que serán analizados por el Ejecutivo, se mencionó el tema de quién juzga a quién, con relación al poder que adquirirían los diputados al nombrar a fiscales especiales para investigar a los Procuradores de la República y, a su vez, el Procurador de la Administración estaría facultado para investigar a los diputados.

Durante el primer y segundo debate de la discusión de las reformas, se introdujeron una serie de artículos, especialmente en el bloque vinculado al tema institucional, lo que causó que el presidente, mientras se encontraba en misión oficial en Japón, en ese proceso de coordinación, llamó a algunos diputados 'para defender los intereses del país sobre los económicos o políticos', y les solicitó que adoptaran el paquete de la concertación. Fue así como en tercer debate se aprobó casi la totalidad del texto presentado por la mesa de Concertación.

Un grupo de abogados presentará un informe al Ejecutivo en los próximos días y éste será discutido en la mesa de concertación. A su vez, será presentado en la discusión de las reformas programada para enero (segunda legislatura que exige la constitución como requisito para la reforma) y se sugerirán los cambios a los diputados como parte de los planteamientos del Ejecutivo que benefician al país.

“El Ejecutivo no puede desaprovechar una cantidad de muy buenos artículos, incluyendo algunos sociales, como el que asegura el 6% del Producto Interno Bruto al sector educativo”, manifestó el gobernante. Además se refirió al artículo que plantea la descentralización del poder para mermar la fuerza del Ejecutivo, y mencionó el tema agropecuario como parte de los que se deben rescatar al presentarlos el 1 de enero próximo, para discusión en la Asamblea.

Estamos en democracia, y todos tienen derecho a protestar, pero debe primar la Ley y el orden, respetar a todos los sectores y la diversidad de opiniones, por lo que solicitó a los diputados abrir el espacio a estos grupos para desahogar sus inquietudes y aportes.

Reprobó las acciones de vandalismo contra su partido, acciones que podrían ocurrir, dijo, a un negocio o una casa, situación que su gobierno no puede permitir. Insistió en ese último punto y enfatizó que las acciones tienen consecuencias.

Exhortó a los panameños a leer los cambios y hacer sus aportes en la Asamblea Nacional para la próxima legislatura.

A pesar de que la mesa de concertación fue creada hace 14 años y está integrada por varias organizaciones de la sociedad, existen sectores de la sociedad que no se sienten identificados con la propuesta, a ellos, Cortizo los invitó para que asistan a la Asamblea en enero y hagan sus aportes.

Ayer fue electo por unanimidad, Bruno Garisto, como nuevo director ejecutivo de la Mesa de Concertación Nacional.

'El presidente debió llamarme' Jairo Salazar

Diputado Jairo Salazar. Asamblea Nacional

CÓDIGO PENAL

Jairo Salazar “Bolota”, diputado y copartidario del presidente de la República, Laurentino Cortizo reacionó a lo dicho por el gobernante y aseguró que el mandatario debió llamarlo antes de emitir comentarios.

“Yo considero que el presidente de la República tenía que llamarme a mi y decirme qué fue lo que había pasado, no estar escuchando de voces de otros de que si que paso esto... o que pasó lo otro. Yo creo que tenemos una buena comunicación, no es separarse como quiere hacer ver de la Asamblea... que yo soy el presidente y la Asamblea es la Asamblea y que yo no tengo nada que ver con ellos”, indicó Salazar al ser consultado por la molestia que causó en el presidente Cortizo su comentario sobre los “gays”.

Salazar dijo no ser homofóbico y lo dicho asegura, fue un mal entendido.

“Yo no me manejo así, fue un mal entendido, que la gente entiende lo que quiere etender. Las redes sociales es el arma de los cobardes, esa es la verdad. Yo no puedo decir esas cosas... en mi entorno yo tengo a muchas personas diferentes a mi que me han apoyado. De todos modos, si alguien se sintió ofendido, pido disculpas porque no fue nada contra las personas diferentes a mi...no soy homofóbico”, afirmó.

Insistió en que el presidente tiene su forma de pensar y su propio criterio. “Él ha querido entender lo que también ha querido entender, ni siquiera ha sido una persona que me ha llamado para decirme qué fue lo que pasó antes de emitir algunos comentarios”, destacó.

Salazar al ser preguntado por la frase “que no se equivoquen” lanzada por el presidente Cortizo, ripostó que: “Yo le digo lo mismo al presidente de la República... que tampoco se equivoque”.

Frente a los cuestionamientos de Cortizo a algunas de las propuestas impulsadas por diputados de su propio partido, el diputado Salazar manifestó que el mandatario tiene una bancada mayoritaria.

“Él tiene que llamar a su bancada mayoritaria y entonces nosotros sentarnos. Si se sienta el presidente con nosotros y pactamos una buena Constitución, yo creo que no debe haber problemas, si nosotros somos mayoría”, enfatizó.