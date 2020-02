Cuestionan a programa de TV señalado de “incitar la cultura de la violación”

Los colectivos de mujeres denunciaron que no hay justificiación alguna para que hombre agreda a una mujer, sin importar ella vaya vestida o en que lugar se encuentre.

Duras críticas ha recibido el programa La Cáscara después de que en una transmisión durante las fiestas del carnaval se mostrara a una mujer en estado de embriaguez siendo objeto de burla por parte de un presentador del show, y que luego de esto, mencionara la frase “un culito dormido no tiene dueño” (sic) en referencia a la joven que en el video se aprecia aparentemente inconsciente.

El fragmento de la emisión se difundió en las redes sociales, causando indignación entre usuarios de Twitter y particularmente entre los colectivos de mujeres que cuestionaron el video, denunciando que este “incita” la violencia contra las mujeres y “normaliza” la “cultura de la violación”.

En Panamá, durante el 2019, se denunciaron 6,883 delitos sexuales. Lejos de promover el consentimiento en las relaciones sexuales, los medios de comunicación basuras insisten en producir y publicar contenido machista que incita a la CULTURA DE LA VIOLACIÓN. @la_cascara

“Incitar a tener "relaciones sexuales" con una mujer incapaz de brindar consentimiento, ya sea por que se encuentra alcoholizada, dormida, drogada..ES EN REALIDAD INCITAR A VIOLARLA. No es un chiste, no da risa, no es algo tolerable”, denunció el colectivo Tener Ovarios.

Incluso algunos tuiteros llegaron a mencionar la posibilidad de que se haya incurrido en apología del delito, en referencia al artículo 398 del Código Penal, que establece que: “quién públicamente incite a cometer delito será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana”.

En medio de la polémica el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, se pronunció desde su cuenta de Twitter en el que pidió respeto a las mujeres, repudiando los “actos que circulan en redes sociales”.

“Exhorto a los medios de comunicación en general a destacar lo positivo del carnaval (…) Repudio el irrespeto a la mujer con actos como los que circulan en redes sociales. Si queremos un mejor Panamá empecemos por respetarnos”, señaló Eskildsen.

Luego de que estallara la polémica, el programa La Cáscara publicó un tuit en el que el programa pedía “sinceras disculpas” y aseguraron que tomarían “acciones para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir”.