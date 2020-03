"Sentimos que el Gobierno ha sido irresponsable en esta situación. ... Ellos hacen un llamado a la calma en los medios de comunicación, aseguran que el país estaba y está preparado, que tienen todo bajo control, pero lo que dicen no coincide con lo que estoy viviendo", así de enfático fue Jorge Luis Núñez, profesor y coordinador del departamento de Física en el Centro Educativo Monseñor Francisco Beckman, cuyo director de 64 años falleció el 8 de marzo por COVID-19.

La muerte del director se da un día antes de que las autoridades panameñas anunciaran que una mujer proveniente de Madrid era el supuesto primer caso de COVID-19.

"¿Si ellos estaban preparados como afirman, cómo es que el director fallece el domingo y es el lunes que anuncian que una española es el supuesto primer caso? A la fecha, en la escuela ya había cerca de diez colegas presentando síntomas similares", reflexiona Núñez.

El informe de la muerte del director, por parte de las autoridades nacionales, se dio el martes por la noche, fecha en la que también se informó que al menos un colega suyo está contagiado.

"La pregunta que nos hacemos es: ¿Si el sistema de salud estaba preparado para enfrentar esta situación cómo es que el director acude a las instalaciones médicas y no detectan que es un caso de Coronavirus? Eso me hace pensar que no estaban preparados como dicen en televisión o nos mienten descaradamente", alega Núñez, quien relató a La Estrella de Panamá, cómo se dieron los hechos en el Centro Educativo Beckman.

"Todo inició en la semana de organización cuando los profesores regresamos a la escuela. Los primeros días fueron normales, nadie presentaba nada. En cuanto fue transcurriendo la semana, recuerdo que el viernes, algunos compañeros empezaron a mostrar cuadros asociados a un resfriado común".

La "realidad de la escuela": polvo, salones sucios y palominos les llevó a pensar que se trataba de gripe.

"La siguiente semana era la de los Carnavales. Cuando regresamos el lunes-fecha en la que iniciaron las clases- vimos que la situación empeoró, ya eran nueve profesores que presentaron el mismo cuadro, entre ellos el director. El director va al colegio pero ya se sentía mal. Asiste al acto cívico de la mañana y, luego de recibir al grupo de la tarde se retira porque se sentía muy mal. Acude a las instalaciones de salud y queda hospitalizado, por un cuadro respiratorio, es la información que manejamos".

En el colegio otros profesores comienzan a sentirse muy mal, "entre ellos el profesor Rojas de biología y la profesora Eusebia".

En seguida se convoca a una reunión de urgencia donde los docentes del plantel solicitan la presencia de autoridades del Ministerio de Educación (Meduca).

"La reunión se realizó el viernes pero se había convocado a mediado de la semana. Ellos —Meduca— asistieron y allí se manifestó que 12 docentes presentaron el cuadro y algunos ya estaban hospitalizados, el director y el profesor Rojas".

Tras el fallecimiento del director del colegio, el coordinador de Física asegura que se le ha realizado la prueba a los docentes anotados en el listado por presentar síntomas.

Sin embargo, "no se nos ha llamado al resto de profesores para darnos indicaciones, para saber de nuestro estado de salud. Yo no he recibido ninguna llamada y estuve en contacto con todos esos compañeros que presentan esos cuadros, igual que con el director. Sé que a la mayoría de mis colegas tampoco los han llamado", sostiene.

Reitera que si las autoridades estuviesen preparadas y tuvieran los controles que dicen tener por qué el virus entró al país y ellos no detectaron. "El director murió de coronavirus. Se sabe que en promedio dura 14 días para manifestarse, es cuestión de lógica sencilla hagamos cuenta, ese virus está desde febrero aquí".

Núñez ha tomado medidas de aseo y "he decidido ponerme en cuarentena. Evito contacto con mi familia porque uno no sabe. Yo puedo estar aquí conversando y no sentir ningún síntoma pero no sé si pueda estar incubando el virus, son situaciones que dentro de todo está la responsabilidad y prudencia personal", puntualiza.