Controlar la entrada a supermercados puede causar un efecto paradójico

El pánico tiene varias caras. Una de ellas es el instinto de supervivencia, que en tiempos de crisis, se traduce en auto abastecerse para evitar la carestía. Así como el cuerpo humano baja el ritmo metabólico para aprovechar mejor los pocos alimentos que recibe durante una periodo de subalimentación, el ser humano compra por si acaso. "Mejor es prevenir que lamentar", dicen.

Y así de rápidas como las cadenas de Whatsapp, cientos de panameños abarrotaron los mayores supermercados del país en busca de provisiones. Este fin de semana, algunos supermercados anunciaron medidas para controlar la cantidad de clientes que permanecían dentro de sus locales.

Los videos de personas tratando de entrar a supermercados abarrotaron este lunes las redes sociales. Expertos en consumo consultados por este medio, como el financista Alan Corbett, explica que controlar la entrada a un lugar solo va a trasladar esa aglomeración a la entrada del mismo.

"Eso sólo va a traer más zozobra a los consumidores y hacer compras innecesarias, en consecuencia desabastecimiento en los supermercados", explicó Corbett.

El fenómeno no es solo local. Se trata del síndrome FOMO —(fear of missing out, por sus siglas en inglés— y se está viendo en todo el mundo. Las imágenes de gente abarrotando los supermercados para comprar papel higiénico o pollo para que le dure un mes llegan desde Europa, México, Estados Unidos y muchos mas.

La profesora de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Nitika Garg, explicó para el diario el Sol de México que este extraño comportamiento es lo que está calando actualmente en las masa con el covil-19.

En Estados Unidos, el presidente Trump decía en conferencia de prensa a los estadounidenses que 'se relajaran y evitaran las compras desbordadas por pánico'.