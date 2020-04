Conferencia de Partidos Políticos instala Comisión Especial ante Covid-19

Los integrantes de la Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus. Cortesía

Ante la amenaza para la salud pública de los países de América Latina y el Caribe producida por COVID-19, el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (copppal), el mexicano Alejandro Moreno Cárdenas, instaló la Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus, que será presidida por su compatriota, Rafael Rodríguez Cabrera.

Moreno Cárdenas dijo que se trata de un grupo de destacados especialistas latinoamericanos y caribeños que evaluarán y darán seguimiento de la situación de la pandemia en la región, al tiempo que emitirán diversas recomendaciones científicas a los gobiernos de América Latina y el Caribe, así como a la Organización Panamericana de la Salud y a diversos organismos regionales de la salud.

En la comisión acompañan a Rodríguez Cabrera: Álvaro Erazo Latorre, de Chile; Marta E. Sandoya, de Panamá; Edgar Giménez, de Paraguay; Oscar Feo, de Venezuela; Jorge Rachid, de Argentina; José Durazo Rentería, de Colombia; Gaspar Rodríguez, de Honduras y Andrea María Olea Normandin, de Chile.

Durante la instalación de la comisión, el presidente de la copppal dijo que el virus está ingresando con una fuerza terrible y de manera acelerada en América Latina y el Caribe , causando efectos devastadores, por lo que llamó a todos los gobiernos de la región a actuar con responsabilidad y en unidad, porque sólo de esta manera podremos enfrentar la pandemia y las terribles consecuencias que viene dejando por todo el mundo.

A lo que Moreno Cárdenas se refiere es la cantidad de casos confirmados con COVID-19. Cifras de casos confirmados en Latinoamércia y el Caribe por Jonns Hopkins CSSE en la región hay más de 26,766 personas contagiadas con el virus .

El también presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció el trabajo de médicos, enfermeras, hombres y mujeres comprometidos que aún en la adversidad, en muchos casos sin contar con los instrumentos ni equipos necesarios, arriesgan su vida, su salud por servir a la humanidad.

En su oportunidad, el coordinador de la comisión, Rafael Rodríguez Cabrera, expresó que esta pandemia dejará grandes lecciones en todo el mundo. “El coronavirus no sabe de fronteras ni doctrinas, todas están siendo puestas a prueba, la pandemia está desatada y no se podrá detener, al menos no en los próximo dos meses. El coronavirus no es un tema aislado de salud pública ni de economía ni social ni político, es todo junto”, precisó.

"El coronavirus no sabe de fronteras ni doctrinas, todas están siendo puestas a prueba, la pandemia está desatada y no se podrá detener, al menos no en los próximo dos meses. El coronavirus no es un tema aislado de salud pública ni de economía ni social ni político, es todo junto", Rafael Rodríguez Cabrera, coordinador de la Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus

Indicó que las sociedades, además de lidiar con la pandemia, estarán buscando los mecanismos para un equilibrio económico, social y político, por lo que la propuesta debe ser clara, homogénea, sólida, posible, regional, centrada en el individuo . “Esa debe nacer del conjunto de ideas que se dan cita en la Copppal, sin lugar a dudas”, concluyó.

Por su parte, Jorge Mirabal, coordinador de Comisiones de la Copppal, manifestó que juntos podremos encontrar los aportes que nos orienten a tomar decisiones en nuestros países con el fin de superar la pandemia.

Coincidió con Alejandro Moreno Cárdenas en que es tiempo de la unidad latinoamericana para enfrentar la emergencia sanitaria con los menores daños posibles, por lo que desde la Copppal “contribuimos aportando conocimiento científico y propuestas solidas en bien de la humanidad”.

Por su parte, Moreno Cárdenas reconoció el trabajo de médicos, enfermeras, hombres y mujeres comprometidos que aún en la adversidad, sin contar con los instrumentos ni equipos necesarios, arriesgan su vida, su salud por servir a la humanidad, por lo que pidió cuidar a todo el personal que en la primera línea de fuego lucha por salvar la vida de miles de enfermos que diariamente llegan a nuestros centros hospitalarios.

En la Copppal, manifestó, “entendemos el sentido de unidad, solidaridad y compromiso con nuestros hermanos latinoamericanos, por eso hoy instalamos esta comisión que tiene un alto compromiso con la humanidad y que estará integrada por los siguientes especialistas, todos de reconocida trayectoria”.