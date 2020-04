Mañana estará disponible el Bono Digital a través de la cédula

El presidente Laurentino Cortizo anunció este miércoles la activación de las cédulas solidarias (vale digital), que a partir de mañana estarán disponibles desde las 8:00 a.m.

Serán 84 mil panameños beneficiados, entre ellos buhoneros registrados en el Municipio de Panamá, artistas registrados en el Ministerio de Cultura, billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia y quienes hayan quedado sin trabajo hasta el 24 de abril.

El mandatario aclaró que el apoyo económico debe ser utilizado por quienes realmente lo necesiten.

El Vale Solidario o Bono Solidario, acreditado a la cédula de identidad personal, con un valor de 80 dólares será canjeable en 13 comercios del país, entre ellos los supermercados Rey, Romero, Machetazo, Riba Smith, Súper Carnes, Mr. Precio, Justo y Bueno, Tajonazo y Farmacia Metro.

Para el presidente Cortizo, la cédula solidaria representa transparencia en las entregas y será un alivio para los beneficiados durante los próximos meses.

Agregó que todavía no se conoce hasta cuándo será la extensión del estado de emergencia. "No sabemos, hasta el momento no se tiene una vacuna y es probable que esto se extienda por meses", acotó.

Esta es la tercera etapa del Plan Panamá Solidario y tendrá un costo superior a los seis millones de dólares.