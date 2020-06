Gonzaine confirma hacinamiento y 15 casos de Covid-19 en albergue de migrantes en Darién

En conferencia de prensa, Samira Gonzaine, directora general del SNM (c).

Unos 2,000 migrantes se encuentran en el albergue de la provincia fronteriza. El Sistema Nacional de Migración reconoció que algunas instalaciones no están en condiciones para recibir a muchas personas

Este martes, la directora general del Servicio Nacional de Migración (SNM), Samira Gonzaine informó que en el albergue de migrantes, ubicado en la provincia de Darién hay 15 casos con Covid-19 positivo. Aseguró que estos están recibiendo la "atención médica necesaria".

"El número no ha ascendido, pues tratamos de tener toda la precaución con el apoyo del Senafront (Servicio Nacional de Fronteras), la cifra fue actualizada en la mañana de hoy". Reconoció que tienen problemas de hacinamiento, y el albergue de Gualaca, no cuenta con la condición de recibir mucha gente", comentó.

Manifestó que "en estos momentos tenemos a 578 personas migrantes en el albergue de Gualaca y aproximadamente 2,000 en el albergue en la provincia de Darién". Hasta el momento, el Gobierno Nacional ha destinado unos $3 millones, para cubrir las necesidades de alojamiento, alimentación y salud de los migrantes.

Gonzaine aclaró que le presentaron al Consejo Económico Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas, la intensión de construir un albergue en Darién, con capacidad de 500 personas a través de sistema modular; y otro en Gualaca, provincia de Chiriquí, con capacidad para 1,200 personas.

La representante del SNM dijo en conferencia de prensa que "en Darién, el SNM no cuenta con la capacidad de recibir más personas, por lo que es imperantes trasladar a más migrantes a Chiriquí donde contarán con un mejor clima, y una vez se habrán las fronteras estás personas podrán seguir en el flujo controlado de migrantes. Ellos no quieren quedarse en Panamá, ellos quieren seguir. En estos momentos en Darién, ellos sienten que Panamá no les permite seguir porque queremos".

ATENCIÓN PRESENCIAL

El próximo, 8 de junio, el SNM retoma sus operaciones de manera paulatina y programada. Con la apertura levantan la suspensión de los términos legales aplicables a los procesos administrativos migratorios en curso, entre ellos, la extensión de los carné que vencieron durante la cuarentena, que ahora tienen vigencia hasta el domingo 7 de junio.

La suspensión queda establecida en la Resolución No. 8189 del 29 de mayo de 2020, luego de que la vigencia de los permisos de residencia de los extranjeros venció desde el 13 de marzo de 2020.

La primera semana de apertura (del 8 al 12 de junio) el SNM solo se atenderá a abogados idóneos, en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., para realizar trámites migratorios, con la finalidad de ir desalojando sus procesos atrasados y darle paso a una mejor y más expedita atención a los usuarios extranjeros durante la siguiente semana (a partir del 15 de junio).

Además, desde el 8 de junio, la SNM atenderá las citas de Entrevistas Matrimoniales.

La directora general del SNM, comentó en conferencia de prensa que "durante el periodo de cuarentena, la entidad se mantuvo operativa y en estos momentos tramita 4,000 documentos".

La titular del SNM informó que "con el Tribunal Electoral están trabajando de forma virtual, así como hay un avance con respecto a la firma digital".

Tal cual lo regula el Ministerio de Salud (MINSA) y hasta que todo se normalice, sólo se atenderá el 25% del aforo regular (a la vez) y a medida que van saliendo los atendidos, se puede dar paso a otros en espera.

Para los usuarios de notificaciones, (en el 2do Piso o Regularización Migratoria), podrán llamar al 311, donde les ofrecerán atención sobre la fecha de cita, para asistir a las oficinas del SNM.

Desde el 8 de junio y por los próximos tres meses, los extranjeros realizarán sus trámites y presentarán sus solicitudes, sin que esto implique multas ni recargo por el vencimiento. Esto aplica para las personas cuya documentación expiró durante el periodo comprendido entre el 13 de marzo al 7 de junio de 2020

Mediante la Resolución No. 8189 también el SNM reconoce como vigente la documentación previamente expedida y que haya expirado durante el periodo comprendido entre el 13 de marzo al 7 de junio de 2020, también por un periodo de 3 meses, exceptuando las cartas de referencia bancaria y certificados de salud, los cuales sí deben ser debidamente actualizados.

Gozaine indicó demás que "quienes se encuentren en territorio de Panamá en calidad de turistas, tendrán tres meses para salir del país o iniciar su proceso de migratorio, según cada caso".

Todo documento que esté fuera de los términos, entre 13 de marzo y el 7 de junio de 2020, debe atender su trámite de manera regular y responsabilizarse por las multas correspondientes.

Para cualquier trámite, se debe cumplir con todos los requisitos que define el Servicio Nacional de Migración, según el Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008 y su reglamentación.

• Dinámica de Atención: