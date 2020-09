Cortizo asegura que Panamá no debe llegar a ningún acuerdo con Odebrecht

Este lunes, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen rechazo la petición de la constructora Odebrecht de pagar lo adeudado por el Estado, con una multa que concertó con el Ministerio Público.

El mandatario manifestó que "nosotros, no tenemos que llegar absolutamente a ningún acuerdo (con Odebrecht), cuando digo nosotros estoy hablando de la República de Panamá, ya ellos llegaron a un acuerdo que deben haberlo pagado hace tiempo, y no estar en esta situación, obviamente nosotros somos el Ejecutivo... una recomendación que le hago al Órgano Judicial es que no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo. El único acuerdo al que llegaremos es que cumplan la delación, que si no lo cumplen están en problema. Eso es así tan sencillo como eso, ese es un acuerdo de delación que yo no voy a entrar a calificarlo, pero hay un acuerdo que se tiene que cumplir y yo espero que lo cumplan".

Cortizo Cohen se refiere a la multa que en 2017 interpuso Panamá a la constructora brasileña por $220 millones y que esta cancelarlo en un termino de 12 años.

No obstante, Eduardo Ulloa, títular de la Procuraduría general de la Nación (PGN), reveló recientemente que Odebrecht durante los dos primeros años pagó la multa anual; sin embargo, en el tercer pago Odebrecht le pidió al Ministerio de Obras Públicas (MOP) que compensara la multa con una deuda que mantiene el Estado con la empresa.

El representante de la PGN explicó que "el MOP consultó la situación con la Procuradoría y se le indicó que ese trato para el pago de la sanción se tenía que debatir ante el juez de cumplimiento".

A esto último se refirió Cortizo con la sugerencia al Órgano Judicial en su discurso.