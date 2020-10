Modelo de atención unificada, debe ser parte del diálogo nacional, afirma Lau Cortés

El director de la CSS, Enrique Lau Cortés afirmó que el modelo de atención unificada, debe ser parte del diálogo nacional, en el cual se debe establecer la fuente de financiamiento para la atención médica de los no asegurados.

Para Lau Cortés, Panamá debe contar con un modelo de atención que disminuya la duplicidad del servicio Archivo |La Estrella de Panamá

La sugerencia de Lau Cortés se da luego de que el pleno de la Asamblea Nacional aprobara en tercer debate el pasado martes 13 de octubre, el proyecto de ley 311 que crea el marco legal para que en las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Caja de Seguro Social (CSS), se asegure el acceso universal a la salud.

Para Lau Cortés, Panamá debe contar con un modelo de atención que disminuya la duplicidad del servicio y permitir tanto al Minsa como a la CSS, ser más eficiente, sin embargo, precisó que hay que tener presente que estamos en medio de una pandemia que no se sabe cómo va a acabar.

Manifestó que por su complejidad, el tema del acceso universal a la salud, debe ser incorporado en el Gran Dialogo Nacional, convocado por presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.

“Debe ser incorporado porque requiere de las opiniones de todos los grupos de interés. La Caja del Seguro Social le pertenece a los asegurados y en principio, ya han pagado por los servicios que reciben porque tienen un sistema que es prepago”, sostuvo Lau Cortés.

Indicó que para los pacientes no asegurados, es importante asegurar cuál será la fuente de financiamiento. Según Lau Cortés, en el país no se le niega el servicio médico a nadie, y asegura que actualmente ambas instituciones trabajan de manera bilateral, ya que existen lugares en donde el Minsa atiende pacientes asegurados y otros en donde la CSS atiende a los pacientes no asegurados.

El proyecto aprobado por la Asamblea e impulsado por el diputado oficialista Abel Becker crea un marco legal regulatorio para la unificación de ambos sistemas, mediante la compensación de costos entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

La norma propuesta, que está en manos del Órgano Ejecutivo para su sanción o veto, tiene como objetivo que todas las personas tengan acceso a servicios de salud y medicamentos de manera expedita y gratuita, tal como lo garantiza la Constitución de la República de Panamá, afirmó el diputado Becker.

Para tales efectos, el beneficiario de la compensación acreditará su falta de recursos, a través de una declaración simple ante la autoridad competente. Becker solicitó a las autoridades, tanto de la CSS como del Minsa, que los funcionarios que brindan la atención presten un servicio universal, con humanidad, sin distinción de raza, credo ni color de piel.

El proyecto fue calificado por Becker como una iniciativa de beneficio social, tras señalar que abarca a cientos de personas que no reciben el servicio de emergencia y que ahora contarán con la atención primaria.

Contrario a lo señalado por el director de la CSS de que en el país no se le niega el servicio médico a nadie, el diputado Becker sostuvo que es un hecho real que en áreas como las comarcas y otras poblaciones distantes, a sus habitantes se le niega el derecho a la atención primaria por no tener los recursos para pagarlos.

Becker manifestó que no es posible que se les niegue la atención médica a los panameños que la requieran, por lo que enfatizó que la salud es primero, “así lo establece la Constitución", recalcó el diputado perredista.