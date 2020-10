La historiadora panameña Marixa Lasso ganó el premio Friedrich Katz de Historia de América Latina y el Caribe 2020 de la prestigiosa American Historical Association (AHA) por Erased: The Untold Story of the Panama Canal (Harvard Univ. Press, 2019), su libro sobre la despoblación en la Zona del Canal.

El peligro de ser ‘borrados' Lee más

"Con mucha alegría" Lasso compartió este lunes la noticia en su cuenta de Twitter tras haber recibido el galardón.

"Los nombres, publicaciones y proyectos de quienes recibieron estos premios son un catálogo del mejor trabajo producido en la disciplina histórica", destacó la AHA en su portal digital.

Marixa Lasso: 'En estos momentos, entender el pasado es más importante que nunca' Lee más

La obra de la actual directora del Departamento de Investigación del Ministerio de Cultura también fue condecorada con el Premio William M. Leo Grande por la mejor publicación sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante el período 2018-2019.

Con mucha alegria comparto la noticia de haber recibido el premio Friedrich Katz de Historia de América Latina y el Caribe de la prestigiosisima AHA, @MiCulturaPma

American Historical Association Announces 2020 Prize Winners | Perspectives on History | AHA https://t.co/pebbtc7awW — Marixa Lasso, PhD. (@MarixaLasso1) October 19, 2020