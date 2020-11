'No es falta de dinero sino trabas burocráticas que retrasan la compra de insumos médicos'

La falta de insumos médicos en el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social, Arnulfo Arias Madris, amenaza con complicar aún más la delicada situación de salud de los pacientes graves hospitalizados con covid-19 y otras enfermedades comunes.

Y es que tras el reclamo de los galenos, presentada la semana pasada, por la falta de insumos en la CSS, el vocero de los médicos intensivistas y cirujano Alberto Matos, adelantó que esta semana continuarán las reuniones para aterrizar en las "traba burocráticas" para adquirir los medicamentos que requiere la unidad de cuidados intensivos del nosocomio y poder darle la atención a sus pacientes hospitalizados.

Pacientes con covid-19 intubados requieren sedantes, pero ante la falta de los insumos adecuados se les está aplicando medicamentos de la vieja guardia que les podría causar efectos secundarios . Larish Julio | La Estrella de Panamá

Matos afirmó que han escuchado que “no es falta de dinero sino trabas burocráticas que solo retrasan el aporte adecuado y eficiente de insumos a nuestras unidades de cuidados intensivos”.

En ese sentido señaló que, por ejemplo, no cuentan con medicamentos para sedar los pacientes cuando se les va a realizar una intubación o colocarle varios catéteres etcétera.

"Esa persona jamás puede estar despierta. Necesitamos sedarla con medicamentos usuales… para permitir una mejor función del ventilador en los pulmones y que no haga daño, pero la ausencia de estos medicamentos impide una sedación adecuada de acuerdo con las normas internacionales y estudios vigentes”, expresó Matos en Televisora Nacional.

Expresó que algunos insumos que se requieren están a "cuentagotas". Tenemos una semana sí otra no...", "y los que tenemos en estos momentos se van a acabar pronto", por lo que "necesitamos que el sistema de la cadena de compras sea mucho más eficiente en este sentido".

El reclamo de los médicos intensivistas se conoció la semana pasada, principalmente por la falta de medicamentos y otros insumos para atender los casos de covid- 19 y no covid-19.

En este contexto, Matos dijo que el no tener la suficiente cantidad de antibióticos y de calidad les limita el paraguas de acción para atender la gran cantidad de infecciones que se han venido generando en pacientes covid-19 y no covid-19.

"Hemos tenido que utilizar sedante de vieja guardia, sedantes que desde ya hace más de 15 años no se utilizan y no se recomiendan por los efectos segundarios que representan para la salud, pero vamos a tener que arriesgarnos con esos porque no tenemos actualmente el que debe ser la indicación", reveló el galeno.

Matos insistió que el problema es el "trámite de compra". Citó como ejemplo "un trámite de compra que se inicia hoy, debería terminar en 30 días como máximo y entregársele a la empresa para que entregue el medicamento". Sin embargo, "ese mes se puede extender hasta seis meses".

El vocero mencionó que ha dicho que un actor principal es la Contraloría General, pero ésta ahora "solicita estudios de mercado que retrasan mucho más la adquisición de medicamentos".

Destacó que el 13 de marzo el Consejo de Gabinete decretó el Estado de Emergencia por la pandemia de la covid-19; y el 25 de marzo la junta directiva del Seguro Social decreto lo mismo, permitiendo compras con mayor celeridad, pero a nivel central a través del Departamento Nacional de Logística.

Matos explicó que la figura de análisis o estudios de mercado para la compra de los insumos de la Contraloría se creó en medio de esta emergencia y la entidad que tiene la facultad de comprar insumos sin tanta "burocracia" es la Dirección Nacional de Logística, cuyas oficinas centrales en Clayton, y no el complejo hospitalario de la CSS.

Sin embargo, esta entidad de logística compra insumos para todo el país, y como es para todo el país, la distribución no alcanza para la demanda que tiene el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid.

Aparte de lo anterior, aunque el mecanismo se creó para aumentar la eficiencia en la entrega de insumos, hay que aplicar otros aspectos legales, por lo que a este nosocomio, donde está la gran mayoría de los pacientes graves, esto "no le ha funcionado como debiera ser".

"Claro que ha aumentado la cantidad de insumos pero no es suficiente. Por decir la demanda es de cien catéteres pero solo nos llegan 15 por usar un ejemplo muy general y así es con muchos insumos", comentó el médico intensivista.

En ese sentido manifestó que parte de la solución que están planteando, es que el complejo tenga la posibilidad de comprar insumos con la excepción que está aplicando la Dirección Nacional de Logística y que se dejen de aplicar los "procesos burocráticos". innecesarios tanto dentro de la institución como fuera, llámese contraloría, Ministerio de Economía y Finanzas.

"Que esta excepción que se ha hecho para las compras a nivel nacional se haga también para el complejo hospitalario y esa es una forma también de acelerar la adquisición de productos", solicitó el vocero de los intensivistas, quien advirtió que el cierre fiscal retrasaría más e intensificaría más esta falta de insumos que están reclamando y solicitando solución.

"También planteamos que este cierre fiscal se extienda por lo menos hasta la última semana de diciembre de 2020 para que permita a las empresas participar en estas nuevas licitaciones que se deben generar".