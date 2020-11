Trabajadores de la construcción protesta y piden reactivación de obras

El Suntracs sostiene que tienen a unos nueve mil compañeros cuyos contratos de labores no han sido reactivados.

Este lunes, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) realizaron un piqueteo en sede principal del Ministerio de Educación (Meduca), ubicado en Cárdenas, Balboa, para exigir la reactivación de los proyectos de construcción, de los contratos de trabajo suspendidos de los obreros y el cumplimiento del Decreto ejecutivo 1036, que levanta la suspensión temporal de la industria de la construcción.

Ante el piqueteo, Ricardo Sánchez, viceministro de Infraestructura del Meduca en compañía de Virgilio Sousa, asesor de la institución se reunió con algunos representantes del Suntracs.

En la reunión, el sub secretario del Suntracs, Erasmo Cerrud comentó que "le planteamos las incomodidades, la necesidad del retorno gradual de los compañeros a los proyectos de construcción".

Por su parte, el viceministro Sánchez reconoció que algunas construcciones, de las 160 que tiene Meduca en todo el país, se han reactivado, pero otras no, debido a la pandemia. "Al asumir esta nueva administración –en julio de 2019– se tenían deudas por $40 millones con algunas empresas", dijo el viceministro de Infraestructura.

"Evaluaremos los proyectos que no se han reactivado al 100%. El Meduca y el Gobierno buscan la reactivación económica y que, en la temporada seca, tengamos importante respuestas ”, afirmó Sánchez.

Tras el encuentro, el Meduca informó sobre las obras que no han reiniciado labores, pese a tener el aval de las autoridades del Ministerio de Salud, pero que las compañías constructoras no lo han hecho.

Según el Suntracs falta la reincorporación de unos nueve mil trabajadores t trabajadoras de la construcción.

Ambas partes acordaron una próxima reunión para establecer una comisión que se encargará de depurar los proyectos que aún no están reactivados, así como los otras obras que se reactivaron, pero que no tienen a la totalidad de los obreros de la construcción previo a la suspensión de contrato laboral.

“Si lo acordado se llega a desarrollar, podremos tener mayor efectividad para manifestarle al ministerio cuáles son las obras que no han reiniciado labores y que representan una cantidad importante de trabajadores en contrato suspendido”, comentó el representante de Suntracs.

"No hay justificación porque hoy, 23 de noviembre, los contratista de infraestructura pública que tienen que ver con el Meduca, se excusan con el tema de la pandemia y no retornan a los compañeros s su puesto de trabajo, quienes están pasando problemas y vicisitudes en su casa a un día de estar ocho meses sin generar un recurso teniendo un contrato y no se ha reactivado por el decreto ejecutivo 1036", insistió el sindicalista.

La mayoría de los proyectos han reiniciado sin dificultades y que algunas compañías han trabajado correctamente como en la provincia de Panamá Oeste en las escuelas Pedro Pablo Sánchez y Moisés Castillo Ocaña, en La Chorrera, y el Colegio Cristóbal Adán De Urriola, en Arraiján, en que se trabaja de forma regular

Primer acercamiento que tiene el Suntracs y el Meduca para crear comisión que depure la lista de proyectos que incumplen con el Decreto 1036 y quienes reactivaron obra, pero no las planitas totales. Cedida

Mientras tanto, el presidente Laurentino Cortizo Cohen quien se reunió con representantes de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) compartió por Twitter que les invitó a ser parte del diálogo Pacto del Bicentenario "Cerrando Brechas" y en consenso luchar por el Panamá que nos merecemos.