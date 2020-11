CSJ deja dudas en licitación de medicamentos de la CSS

Luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenara revocar una resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en la que no admite una acción de reclamo de la empresa Disur & Motion Healt Care que participó en la licitación de un millonario contrato de la Caja de Seguro Social (CSS), se abre un abismo de inconsistencias y dudas en relación a este caso, el cual fue publicado en este medio el pasado 11 de noviembre.

Bajo la ponencia de la magistrada María Eugencia López, el pleno de la Corte Suprema de Justicia concedió al consorcio Disur & Motion Health Care un amparo de derechos fundamentales al valorar que se le aplicaron una serie de restricciones y desventajas para participar en la licitación convocada por la Caja de Seguro Social y que favoreció a su competidor Salud en Control, cuyo contrato asciende a $168 millones.

La DGCP, regentada por Raphael Ariel Fuentes, había negado la posibilidad a la mencionada compañía de ser escuchada y la colocó en un estado de indefensión en abierta violación al debido proceso legal y lesiva del derecho a la personalidad jurídica durante el acto público de licitación, según se desprende de las consideraciones practicadas por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

A su vez, los magistrados echaron por tierra el argumento de la institución al desconocer a Elíseo Ramírez como representante legal para reclamar lo actuado en la licitación de la CSS, al sostener que requería el aval de los empresarios Víctor Sánchez, de Distribuidora Disur ,y de Ismael Balbuena, de Sistema Automáticos, cuyos negocios conforman el consorcio Disur & Motion Health Care.

“La interpretación que la autoridad demandada brinda en el formulario No. 5 del formato preelaborado de Convenio del Consorcio Accidental, exigido por la entidad licitante, basada en que el representante del Consorcio Disur & Motion Health Care, el señor Elíseo Ramírez Vera, no podía otorgar poder para la promoción de reclamo, esta, discrecionalmente excluye, en detrimento del derecho de acción, y con la imposición de una limitación inexistente, lo que expresamente no se ha prohibido en el convenio”, anota el pleno de la Corte.

La comisión evaluadora había descalificado a la empresa Disur Motion & Health Care, porque supuestamente incumplía los requisitos mínimos previstos en el acto público, pero los apoderados legales de la citada compañía refutaron estos argumentados tras denunciar anomalías que buscarían beneficiar al Consorcio Salud en Control, al resaltar que no se tomó en cuenta que presentó un precio que supera en $30 millones al ofertado por su competidor.

Aunque la decisión de la Corte Suprema de Justicia se emitió en septiembre, la DGCP esperó hasta el pasado 9 de noviembre para divulgar un escueto comunicado, donde asevera que cumpliría lo ordenado una vez la sentencia esté ejecutoriada.

Sin embargo, la DGCP ni la Caja de Seguro Social se han pronunciado sobre la celebración de un nuevo acto para la licitación que busca modificar el sistema de almacenamiento, distribución y dispensación final de medicamentos, que se vio interrumpida por las supuestas anomalías y las revelaciones sobre la empresa mexicana Intercontinental de Medicamentos, que integra el consorcio Salud en Control, que es objeto de una investigación penal en su país por supuesto blanqueo de activos y corrupción.