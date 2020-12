Piden evaluar estado mental del presidente de Panamá tras mensaje sobre covid-19

El abogado Abdiel González presentó este lunes una denuncia "criminal" en la Asamblea Nacional en contra del presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que medicina forense lo evalúe y defina si está en pleno equilibrio de sus facultades mentales, tras las declaraciones de la semana pasada.

Cortizo, quien luego de su discurso trató de aclarar lo dicho, manifestó: "Si en algún momento llego a salir positivo, de la mano de Dios me la voy a rifar. Pero no me voy a quedar en mi casa, a mí no me hicieron para quedarme en casa, a mí me gusta salir, ver la gente... hablarle".

La denuncia presentada será analizada por la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea. El denunciante espera que la misma sea referida a medicatura forense, para que el presidente de la República sea evaluado por psicólogos.

El comentario de Cortizo surgió la mañana del 9 de diciembre durante la firma del contrato del nuevo Hospital del Niño.

El mandatario panameño trató de llamarle la atención de los jóvenes que se aglomeraron en un centro comercial para adquirir el nuevo modelo de zapatillas de un reguetonero, exponiendo su salud y la de sus familiares en medio de la crisis sanitaria por covid-19.