El Gobierno aplicará una cuarentena total desde el 4 hasta el 14 de enero próximo, para las provincias de Panamá y Panamá Oeste, como medida para frenar el acelerado incremento en el número de contagios y muertes registrados este mes de diciembre a causa de la covid-19.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre anunció que del 4 de enero al 14 de enero habrá cuarentena total y toque de queda de 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. para las provincias de Panamá y Panamá Oeste, sin jornada laboral.

Con esta decisión al menos 2.2 millones de personas residentes en Panamá y en Panamá Oeste, tendrán que afrontar este confinamiento total.

Para estas fechas, en el resto de las provincias se mantiene el toque de queda vigente, desde las 7:00 p.m, y solo rige la restricción por género.

Durante la cuarentena total solo se permitirá salir para hacer compras exclusivamente de víveres y medicamentos en: supermercados, abarroterías y farmacias.

También abrirán ferreterías, clínicas, veterinarias, estaciones de combustible y otros servicios esenciales. Estos establecimientos permitidos, funcionarán hasta las 7:30 p.m.

Salidas por género y hora

En tanto que las compras se harán de acuerdo al día que corresponda por género y en horario de salida, según el último número de la cédula de identidad, para reducir como mínimo la mitad de las personas que circulan por las calles barrios y comercios.

En tal sentido, cada persona tendrá un lapso de dos horas para salir de su casa, realizar sus compras y retornar al hogar.

Del 4 al 14 de enero de 2021, solo se permitirá hacer compras de víveres y medicamentos en supermercados, abarroterías y farmacias, por género y último número de cédula de identidad o pasaporte:

✅ Mujeres: lunes, miércoles y viernes.

✅ Mujeres: lunes, miércoles y viernes.

✅ Hombres: martes y jueves.

Si el numero de cédula o pasaporte termina en 7 la persona podrá comprar a la 7:00 a.m., si termina en 8 podrá comprar a las 8:00 a.m., si finaliza en 9 comprará a las 9:00 a.m., si concluye en 0 lo hará a las 10:00 a.m., si termina en 1 podrá comprar a las 1:00 p.m., si finaliza en 2 podrá comprar a las 2:00 p.m., si termina en 3 podrá comprar a las 3:00 p.m., si culmina en 4 comprará a las 4:00 p.m., si finaliza en 5 comprará a las 5:00 p.m. y si concluye en 6 podrá adquirir sus productos a las 6:00 p.m.

Solo circulan mujeres los días: lunes, miércoles y viernes; mientras que los hombres solo circulan los martes y jueves.

Mientras que todos los adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, sin importar su número de cédula, podrán ir a realizar sus compras entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m.

Visitas a cementerios

Los cercos sanitarios continúan vigentes desde el 4 de enero a las 5:00 a.m. hasta el 14 de enero a las 5:00 a.m.

En tanto, el sábado 9 y domingo 10 de enero se aplicará la cuarentena total a nivel nacional sin salida, pero el 9 de enero se permitirá la entrada de una persona por familia a cementerios y criptas.

Compras de fin de año

Las autoridades sanitarias decidieron mantener las medidas previamente anunciadas del 28 al 31 de diciembre, en la cual rige la jornada laboral completa en todo el país.

Además en estos días, continúa el toque de queda a las 7:00 de la noche. Se permiten las compras en comercios, por género; la mujeres los lunes y miércoles y los hombres, los martes y jueves.

Los comercios deben cerrar a las 5:00 p.m. para permitir al personal llegar a su hogares antes del toque de queda de las 7:00 p.m.

Mientras que del 31 de diciembre al 4 de enero de 2021 se mantiene la cuarentena total en todo el territorio nacional, sin jornada laboral.

La cuarentena total rige desde el jueves 31 de diciembre a las 7:00 p.m. hasta el 4 de enero a las 5:00 a.m.

Aumenta velocidad de contagios

El ministro Sucre explicó que las nuevas medidas anunciadas se dan debido a que la velocidad en el número de contagios ha aumentado este mes de diciembre.

“Hemos pasado de un porcentaje de positividad promedio de alrededor de un 12% a un promedio semanal de un 20%, y hemos tenido días en lo cuales hemos llegado a superar el 26 % como lo es en el día de hoy”, precisó.

Sucre manifestó que estas medidas servirán para disminuir la velocidad de contagio, “solo si cada uno de nosotros sigue las medidas de bioseguridad y las normas establecidas”.

“Los contagios que ahora estamos viendo se produjeron hace 14 días y nos están llevando a una situación crítica en el sistema de salud”, advirtió.

Agregó que se han estudiado todas las posibles alternativas, pensando en resguardar la vida de nuestros ciudadanos y en darle oxigeno al sistema de salud pública, reforzando al personal y reforzar la atención de las personas en el sistema de salud público.