Fin de moratoria y 'laxitud' de la Asep preocupa a consumidores Archivo | La Estrella de Panamá

Unos 400 mil clientes de más de 1,1 millón de usuarios que consumen la energía distribuida por las empresas Edemet, Edechi y Ensa seguirán amparados por la moratoria y la no suspensión del servicio eléctrico. Esto, después de que la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) reconsideró su decisión de permitir a las compañías cortar la luz en el momento más crítico de la economía debido a la pandemia.

Para Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), antes de “castigar a los consumidores” se deben revisar los contratos de las compañías. “Nunca se han revisado y estas empresas pasan por encima de los entes reguladores”, dijo Acosta, que considera la medida de la Asep como un paliativo que solo “extiende la angustia” y no ofrece una salida para que los consumidores puedan pagar sus deudas sin que esto implique dejar de alimentar a sus familias.

La última resolución de la Asep advierte a las empresas Elektra Noreste, S.A. (Ensa), a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-oeste, S.A. (Edemet) y a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi), que no podrán aplicar lo establecido en el artículo 116 del Texto Único de la Ley No. 6 del 3 de febrero de 1997, a los clientes beneficiados de la Ley No. 152 de 2020 que tengan un consumo promedio trimestral menor de 400 kvh/mes, ponderado a 30 días calendario. Es decir, no habrá suspensión de energía en esos términos.

Adicional, establece que a partir del 1 de marzo de 2021, las compañías tienen que permitir a los clientes hacer “arreglos de pago”, tal y como establecen las normas, antes de efectuar cualquier medida de corte.

Desde el sector empresarial también hay preocupación. En opinión de Nanik Sing, presidente del Comité de Energía y Agua del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), debe haber una solución consensuada para que las empresas que deben, paguen su deuda en la medida de sus posibilidades.

“Comprendemos que este es un trabajo en equipo, ya que queremos energía para tener la posibilidad de seguir trabajando hasta donde se pueda”, consideró.

En cuanto al suministro y la calidad de la energía, el empresario indicó que hace falta más transparencia por parte de la Asep. “Ahora mismo tenemos una tarifa, pero en el sitio web de la Asep no aparecen los niveles de calidad del servicio, la frecuencia de corte e interrupciones y sus duraciones en 2020”.

El representante del SIP considera que el gobierno en lugar de destinar $100 millones como subsidio, debe crear un fondo para que los consumidores residenciales obtengan los ingresos para instalar paneles solares, autoconsumir e inyectar a la red.

En tanto, el economista Elpidio González apunta que parte del problema está relacionado con los esquemas de generación de energía en el país.

González explica que Panamá es uno de los países de Latinoamérica que más exporta energía eléctrica, algo que ocurre mientras la población local no percibe un bajo costo en la generación de esa energía.

También señala que deben revisarse los modelos de privatizaciones que tuvieron lugar desde mediados de los años 90, cuando se prometió una reducción en el costo y competencia, pero lo que surgió fue un “monopolio natural” que al final no se tradujo en una distribución de energía de calidad y a un costo razonable para la población.

“Es muy difícil tener muchas distribuidoras en una sola área y todas tengan que tener su tendido eléctrico; para mí eso es una falacia”, dijo.

Considera que en el caso de las generadoras térmicas, la situación depende del precio del crudo y los combustibles que no se producen en Panamá.

González, al igual que Sing, cree que la energía solar podría ser una de las alternativas para generar un ahorro en las residencias.