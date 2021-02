Flexibilidad del Meduca permitió reducir la cifra de reprobados en una o más materias

El Ministerio de Educación analiza retomar las clases presenciales en las comarcas donde hay menos casos de covid-19; la escuela debe contar con agua potable. Archivo | La Estrella de Panamá

En el año de la pandemia, 2020, el Ministerio de Educación (Meduca) registró menos alumnos que reprobaron de una a tres materias en comparación con el año 2019.

Datos actualizados al 25 de enero pasado, proporcionados por el Meduca, indican que 21,233 alumnos reprobaron de una a tres materias y deben participar en la jornada de recuperación. En 2019 se contaron 58,240 muchachos en las mismas condiciones.

El número es menor debido a la insistencia de los docentes con los alumnos. “Esta vez hablamos de muchas oportunidades para que los estudiantes puedan ponerse al corriente en sus materias; se hizo hincapié en que no se iban a regalar las notas, pero sí brindar una flexibilidad”, indicó Victoria Tello, subdirectora general técnico docente del Meduca.

Estas cifras se relacionan directamente con la flexibilidad que brindaron las autoridades, tomando en cuenta las circunstancias atípicas que intervinieron durante el año escolar atadas a la pandemia: educación a distancia, acceso a la tecnología, la conectividad y la situación económica por la que atraviesan las familias.

A pesar de la alentadora noticia, la institución aún no tiene datos precisos sobre la cantidad de muchachos que reprobaron el año y los que se inscribirán. El año lectivo empieza el 1 de marzo, por lo que calculan que a mediados de febrero deben tener un panorama más claro.

Tello insistió en que aún están en proceso de ubicar a 46 mil chicos que no se conectaron al sistema durante 2020. Para ellos, el Meduca contempló un “programa acelerado” con el fin de ayudar a esa población a cursar dos años en uno y evitar deserciones.

Consiste en dos ciclos, explica Tello. El primero comprende del 1 de marzo a julio en el que estudiarían el material de 2020, y el segundo ciclo, de agosto a diciembre cuando tomarán las lecciones de 2021.

“Es una gran campaña, los directores de escuelas deben tener las listas de estudiantes y dar los datos. Enviar un video a los docentes de la escuela, con el nombre de los faltantes para recabar información y localizarlos”, manifestó Tello.

Parece difícil de creer que después de casi un año se desconozca el paradero de miles de alumnos, chicos sin rostro. Tello describe que no es tarea fácil, primero porque hay padres de familia que no tienen data, otros viven en áreas lejanas sin señal de internet. En otros casos sus padres no tienen trabajo, no pueden trasladarse o no tienen qué comer, factores que complican la labor.

Por otro lado, la cantidad de reprobados entre 2017 y 2019 se ha mantenido entre 36 mil y 37 mil muchachos por año. No obstante, la cifra de desertores ha sido constante en 14 mil cada año (ver tabla). Jóvenes que se suman a las filas de los famosos 'ninis' (ni estudian ni trabajan) y a quienes se les dificulta ingresar al mercado laboral porque no suplen las exigencias académicas y de destrezas, además que carecen de habilidades blandas.

Entre 2015 y 2019 desertaron del sistema escolar 73,919 alumnos, de quienes no se tiene rastro, según datos proporcionados por el Meduca.

En el renglón de aplazados, que refiere a los colegiales que reprobaron de una o más materias, el cuadro revela una constante de casi 60 mil por año.

En 2021, mantener a los chicos conectados será un verdadero reto.

El mundo avanza hacia la educación tecnológica en la que se ha hecho urgente facilitar el aprendizaje de los estudiantes, especialmente bajo el impacto de la pandemia que ha causado el cierre de las escuelas. Panamá aún intenta conocer los índices de conectividad en los hogares de los muchachos según la región del país, la herramienta que emplean para atender clases, las plataformas que usan y la efectividad de estas.

En este sentido, el primer desafío de los países en vías de desarrollo es el acceso de estudiantes a tecnología digital en el hogar, considerando que aún no hay una fecha precisa de inicio para la educación presencial.

¿Cómo estudian los chicos de Panamá? La Unesco proporciona los siguientes datos: el 68% de los hogares panameños tiene conexión a internet, un 29% lo hace a través del software educativo y un 60% con computadora. Si bien las estadísticas sirven como una herramienta para impartir políticas públicas y mejorar la conectividad, estos datos no reflejan los rostros de los estudiantes menos favorecidos.

Desde julio de 2020, en el Meduca se ha ventilado la idea de efectuar un censo para conocer la realidad de los hogares, pero este esfuerzo aún sigue pendiente. En entrevista previa, la ministra de la cartera, Maruja Gorday, indicó al Polígrafo que el concepto de censo implica otras connotaciones técnicas que incluyen a otras instituciones, razón por la que no se había realizado la encuesta.

Por medio de sistemas en línea han generado información sobre la cantidad de estudiantes que se han conectado al sistema. Y quizá para inicios de este año se logre avanzar con algunas otras regiones educativas. “Es importante dejar claro que el país tiene 46% de conectividad, y en los últimos informes de Contraloría se habla de que solo el 30% de los estudiantes del sector oficial –que viven en áreas urbanas y son de clase media o media baja –tiene acceso a internet en la casa. Por eso es que el Meduca realiza propuestas de llevar internet a las comarcas y otras áreas del interior y de difícil acceso”, ilustró la ministra.

Como parte de los esfuerzos para lograr la conectividad, el Meduca tiene programado para este año que 180 escuelas del área indígena cuenten con internet satelital. El problema es si los estudiantes podrán conectarse a la data tomando en cuenta la situación económica de las familias. Se intenta que a través del plan internet solidario, una señal subsidiada por el gobierno, se alivie la carga a los padres.

Este año se programa adjudicar 25 mil tabletas con guías de trabajo que funcionan con o sin internet.

Clases presenciales

Tello añadió que los profesores en áreas remotas han solicitado la apertura presencial de clases una o dos horas diarias, o algunas veces por semana, para reforzar el contacto entre alumnos y profesores. La condición es que la escuela tenga acceso a agua potable.

El Foro Económico Mundial 2021 celebrado en Davos, Suiza, la semana pasada, ponderó la importancia de la educación tecnológica. Entre las ventajas se mencionó que la tecnología puede ser muy efectiva en la educación a escala, es decir, es posible grabar una lección y diseminarla. Una segunda, es que facilita ofrecer las instrucciones a los alumnos.

Otro beneficio consiste en expandir las oportunidades para entender conceptos en la forma práctica, además que la tecnología es una plataforma ideal para hacer videos y otras herramientas para poder aprender.