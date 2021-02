Exhibición fotográfica ilumina una etapa oscura, pero heroica de la historia panameña

Campaña política en 1984. La Alianza Democrática de Oposición tenía como presidente a Arnulfo Arias y como vicepresidentes a Carlos Rodríguez y a Ricardo Arias Calderón. Colección Teresita Yániz de Arias

¿Puede haber una nación sin memoria histórica, sin un relato compartido de acontecimientos pasados, con sus luces y sus sombras?

La exdiputada Teresita Yániz de Arias asegura que no: “Sería otra cosa, un Estado, un país, pero no una nación”, dijo esta semana, durante la presentación formal de la exhibición “Fotografía y Política”, un encuentro de Zoom que dio por inaugurada la muestra digital www.fotografiaypolitica.com.

La exhibición, montada en un museo virtual 3D abierto a todo público, reúne 80 imágenes y tres videos de las décadas de 1970 y 1980, en el periodo comprendido entre la firma de los tratados de 1977 y la invasión de Estados Unidos en 1989.

En un país “donde se desconoce la historia o donde existen vacíos, lagunas y distorsiones sobre esta”, la exdiputada Arias concibió la muestra como un aporte, un esfuerzo por iluminar esta dolorosa etapa de la vida nacional a partir del trabajo de un grupo de reporteros gráficos –“gente que salía a la calle a ganarse la vida”, enfrentándose al peligro–. Las imágenes, algunas premiadas, alimentaron a los medios locales y agencias de prensa internacional en un momento en que Panamá vivía una encrucijada que era seguida con atención en todas partes del mundo.

Ricardo Arias Calderón protege a un grupo de manifestantes de las fuerzas antimotines. Alcides Rodríguez | Coleccíon de Teresita Yániz de Arias

“Es una colección muy valiosa desde el punto de vista artístico, pero también parte de nuestra memoria histórica”, sostuvo, por su parte, la curadora de la exhibición Maylín Pérez Parrado, en el transcurso del encuentro inaugural de Zoom.

Un museo virtual

Al entrar a la página web, el espectador se encontrará con un museo virtual, un tour en 3D, magníficamente montado por Líber Benítez y Mónica Martín (.www.virtualartpty.com), además de un PDF descargable y un programa de próximas actividades relacionadas con la muestra.

El recorrido empieza al momento de la firma de los tratados Torrijos-Carter, con su inherente promesa de un próximo repliegue militar y el retorno a la democracia. Siguen escenas festivas del regreso de exiliados políticos, entre ellos el legendario Arnulfo Arias y su esposa Mireya pisando suelo panameño por primera vez después del golpe militar de 1968. El caudillo luce sonriente, todavía fuerte, impecablemente vestido y acompañado por otros protagonistas de la década: Ricardo Arias Calderón y Carlos Iván Zúñiga Guardia. Se les ve esperanzados y satisfechos mientras se encuentran con su pueblo en una gira interiorana.

Féretro del general Omar Torrijos Herrera

Pero la democracia no es cómoda. Pronto surgen las fotos de un pueblo reprimido que sale a manifestarse a la primera oportunidad. Empiezan las protestas multitudinarias de los gremios magisteriales en 1979. La muerte de Omar Torrijos, en 1981. Una foto electrificante deja ver su féretro solitario, sobre una plataforma, cuidadosamente vestido con la bandera panameña, mientras lo observan simpatizantes en las calles, balcones y ventanas.

Podemos ver el entusiasmo de las elecciones de 1984 y el fin del corto “veranillo democrático”. El horrible asesinato del médico Hugo Spadafora revienta la paciencia de un pueblo que sale furioso a las calles a exigir justicia. Podemos ver a don Melo Spadafora llorando y exigiendo que se investigue la muerte de su hijo. Ver el trágico traslado del ataúd, llevado a hombros por hermanos y amigos, hasta el puente de las Américas.

Marcha de los educadores, 9 de octubre de 1979 Héctor Endara Hill | Colección Panamá Vieja Escuela

Ahora salen los antimotines a reprimir al pueblo. Allí está el momento en que una bala hace caer al civilista Carlos Guzmán Baúles. Sus compañeros lo rodean y piden auxilio. Está muerto.

Los dóberman, moviéndose en una calle cubierta de piedras –arrojadas por los manifestantes– golpean a una anciana para llevarla presa. En el fondo del video se escucha el sonido de los tiros y las sirenas de los carros policiales, mientras que el locutor transmite el mensaje del presidente Eric Delvalle: “El gobierno impondrá el orden”.

La exhibición acaba en la destrucción de El Chorrillo tras la invasión del 20 de diciembre de 1989, el traslado de Manuel Antonio Noriega a tierras estadounidenses por parte de la DEA (Drug Enforcement Agency) y un video sobre la promesa de una nueva era.

Orígenes

La semilla de esta exhibición quedó sembrada una tarde de 2013, cuando el fotógrafo Marcos Guerra se presentó a la casa de Ricardo Arias Calderón y su esposa Teresita para obsequiarles una colección de cinco mil negativos, fruto de su trabajo, documentación de las campañas de la Democracia Cristiana en 1984 y 1989.

Seis años después, la exdiputada entendió que había que hacer con ella una exhibición y formó equipo con la curadora Maylín Pérez, la periodista Lineth O. del Cid y el economista y empresario Roberto Brenes.

Del Cid pasó un año y medio en la tarea minuciosa de digitalizar cada foto y negativo, mientras se ampliaba el grupo de imágenes con aportes de los fotógrafos José Ángel Murillo, Héctor Endara Hill, Alcides Rodríguez, Aurelio Jiménez y de coleccionistas como Ricardo López Arias, Marco Legano, de Vieja Escuela, quienes las han preservado cuidadosamente durante varias décadas.

“Cuando empecé a ver el contenido, y por mi experiencia en esto, me llamó la atención ver tantas buenas fotografías. Es que en Panamá, la mayoría de los fotógrafos de la época estaban en el campo de batalla”, asegura, por su parte, la curadora Maylín Pérez, quien reconoce haber vivido días intensos en el proceso de curación. “Hay fotos que son muy fuertes. En ocasiones me dolía la cabeza y me preguntaba: “¿Esto realmente sucedió?”.

A medida que se iba documentando en la Biblioteca Nacional y reconociendo, en muchas ocasiones, versiones encontradas de los hechos –con reportes no solo del diario de oposición La Prensa, sino también de los oficialistas de ERSA– logró ir entendiendo y formando un cuadro objetivo y detallado de los acontecimientos (porque “la historia se relata como se debe y no como uno quiere”, asegura Teresita).

La exhibición estará permanentemente asociada al sitio web www.fotografiaypolitica.com, lo que Roberto Brenes llama “una nueva sala de exhibición, un nuevo museo virtual”, ideal para las nuevas generaciones, a quienes, al final, “va dirigido el esfuerzo”. “Para nosotros, son memorias gratas, pero de un hecho cumplido. Nos deja la satisfacción de haber hecho lo que había que hacer. Mi preocupación ahora es que mis hijos y mis nietos se den cuenta de que sí se pueden cambiar las cosas, si la gente lo hace”, añade.

“Hoy nos enfrentamos al mismo dilema que vivimos durante la época de la Cruzada. Tenemos una (medio) democracia, nos hace falta garantizarla con (un sistema de) justicia”, concluye Brenes.

Sin duda, una inspiración para “volver a ser mejores”.

