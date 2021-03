Silvera dice que el Ejecutivo ya le tenían carta de renuncia; Presidencia habla de 'incapacidad profesional'

Mayra Inés Silvera confirmó este jueves su renuncia como directora de la Secretaría Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y denunció que tras recibir una llamada de la Presidencia de la República la recibieron con una carta de renuncia ya redactada.

Silvera reveló este jueves en el programa @EsCuestionDeLey de @radiopanama que fue obligada a renunciar. Dijo haber recibido una carta lista para firmar. "Me siento humillada y traicionada", indicó.

Explicó que no acudió el pasado miércoles a la sesión de una una subcomisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional para la discusión de una ley integral destinada a garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, debido a que recibió una llamada desde la Presidencia de la República a donde fue citada, por lo que envió a la Secretaria General de la Senniaf a la reunión legislativa.

“Me llamaron a la Presidencia y me reciben con la carta de renuncia […] ya redactada”, afirmó.

Señaló que como ser humano y como profesional se sintió muy mal. "La verdad que yo entré a este trabajo porque yo soy abogada de familia, de niñez y para mí era importante"

"Sentí en todo este tiempo no estar apoyada, llegaba una persona a mi oficina para decirme que me iba a apoyar y yo decía, bueno perfecto, está bien, por qué no llegaste antes cuando veías que en éste linchamiento mediático yo estaba en la hoguera prácticamente", comentó.

La renuncia de Silvera se da luego de que hace más de dos semanas se diera a conocer que menores de edad habrían sido abusados sexualmente y violentamente maltratados física y psicológicamente por sus cuidadores durante los últimos cuatro años en al menos 12 albergues de Panamá financiados y supervisados por el Estado, según reveló un informe de una subcomisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional.

Fuentes de Presidencia indicaron a a La Estrella de Panamá que la salida de Silvera sería por "incapacidad profesional" y que consideraban "inevitable" un "ajuste urgente" dada la presión de la población sobre el escándalo del Senniaf.