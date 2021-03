Universidad de Panamá registra casi el doble de matrícula estudiantil para 2021

El proceso de matricula en la UP terminará los primeros días de abril próximo.

La Universidad de Panamá (UP) enfrenta un nuevo desafío ante la crisis provocada por la pandemia del covid-19, esta vez, por el aumento súbito de estudiantes que este año buscan ser admitidos.

En los últimos tres años la UP ha venido una inscripción de unos 15 mil estudiantes, pero ahora, la cifra se elevó hasta 29 mil, explicó Eduardo Flores, rector de la UP.Se trata de estudiantes de primer ingreso en el territorio nacional, así como aquellos que han migrado del sector privado al público, por la situación económica que vive el país.

Flores adelantó que luego de las dos semanas de matrícula —la que termina la primera semana de abril— se podrían registrar muchas protestas, porque muchos estudiantes no podrán ingresar y habrá disconformidad.

"Es doloroso, pero tenemos limitantes de infraestructura, salones, laboratorios, equipos de laboratorios y profesores", reconoció el rector sobre el aumento inusitado de la matrícula.

Otra complicación que marca el primer semestre del año 2021, es una mayor demanda por carreras como en el campo de la salud: medicina, enfermería, psicología y odontología, las que ya antes mantenían cupos limitados.

En el caso de la carrera de medicina, que solo acepta hasta 300 estudiantes, se presentaron unos 3,000 aspirantes; en Enfermería, deberá admitir en el segundo semestre a otro grupo de estudiantes que no pudieron hacerlo para este semestre y, en Farmacia, solo se tomará los 50 índices más altos.

lores comentó que están solicitando al Gobierno Nacional más apoyo. "No debemos coartarle la oportunidad de superación a muchos jóvenes que quieren ingresar a la mejor universidad del país", puntualizó.

La UP no debe operar con el mismo presupuesto para atender a 29 mil estudiantes, como cuando tenía 5,000 estudiantes ingresado por año "no es equitativo", afirmó.Aclaró que la metodología de selección es la misma, la pruebas de conocimiento sumado de manera ponderada al índice académico del estudiante, para obtener finalmente, el índice predictivo, con el que son seleccionados para la carrera.

El número inusual de estudiantes en admisión no solo ocurre en la sede central de la UP en ciudad de Panamá, en el Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV) también tienen la misma presión.A César García, director del CRUV, le preocupa la falta de capacidad instalada, para atender la migración de los estudiantes del sector privado al público cuando se retorne a las clases presenciales.

"Con la pandemia, la clase media se ha visto obligada a trasladar a sus estudiantes al sector oficial", dijo el docente. Agregó que "en estos momentos no hay problemas de atender a esa población, pues lo estamos de manera virtual y a distancia, pero de regresar a la presencialidad no vamos a poder meter la cantidad de estudiantes en las aulas de clases".

Esto —dijo— afecta el presupuesto, ya que requieren de la contratación de más profesores y no cuentan con una partida para ello.

En el caso puntual del CRUV, para este año indicó que la solicitud de admisión es de unos 3,000 estudiantes de primer ingreso, los que se sumarían a los 5,000 ya existentes.

“El proceso de admisión ha sido traumático”, reafirmó el docente, asegurando que "el ancho de banda no ha sido suficiente para dar el soporte a la demanda".

A criterio del director de la CRUV es necesario un proceso de descentralización y desconcentración de procesos administrativos.

Durante el primer semestre de 2021, los curso académicos y virtuales para los estudiantes de primer año serán virtuales, mientras que a partir del 19 de junio, serán presenciales las prácticas clínicas y laboratorios de los estudiantes de segundo año. En esta última instancia, la fecha que podría ser regulada.