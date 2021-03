Jubilaciones con 35 años de cotizaciones, la fórmula para reflotar el IVM

El programa IVM de la Caja de Seguro Social (CSS) es objeto de un diálogo donde participan diferentes sectores de la sociedad panameña. Archivo | La Estrella de Panamá

Encontrar la sostenibilidad financiera de la Caja de Seguro Social (CSS) requiere de “grandes cambios” a corto, mediano y largo plazo, entre ellos, reducir las grandes desigualdades existentes en la economía panameña. A esa conclusión han llegado asesores de los trabajadores, empresarios y actuarios durante una serie de conversatorios sostenidos con periodistas de La Estrella de Panamá, un medio que ha servido de plataforma para promover acercamientos entre diferentes sectores de la sociedad que están interesados en solucionar los problemas que enfrenta el programa de seguridad social del país.

El grupo de expertos, que busca consensos extraoficiales, ha discutido una fórmula para salvar el sistema de pensiones, que consiste en acumular 35 años de trabajo o 420 cuotas, sin edad de jubilación, en un proceso que sería escalonado para no afectar el proceso de quienes actualmente estén cercanos al retiro laboral.

La propuesta estaría acompañada de un aumento de la cuota obrero patronal del 4%, 5%, que podría ser solventada por un aumento general de sueldos para que el trabajador no sienta en su bolsillo la medida.

La creación de un fondo de pensiones con réditos de las concesiones mineras y portuarias y parte de los aportes del Canal de Panamá completaría la fórmula discutida por los diferentes actores en los conversatorios sostenidos con los comunicadores sociales de 'La Decana'.

Adicionalmente, el Estado de Panamá tendría que aumentar los aportes a la institución de seguridad social. Actualmente, estos suman $170 millones anuales de los cuales $140 millones son dirigidos a un fideicomiso del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), $25 millones para enfermedad y maternidad y $5 millones para riesgos profesionales. Pero este monto es insuficiente para cubrir el déficit de 2020 y de los próximos años.

Las proyecciones indican que dentro de siete años, el déficit sería de $1,000 millones anuales. Mientras que para 2050, el informe de la junta actuarial estima que los gastos superarán los ingresos de entre $6 mil millones y $7 mil millones.

Para 2080, el déficit nominal acumulado podría superar seis veces el monto de la actual deuda pública del país, que alcanza los $36 mil millones actualmente. Según las estimaciones, ese monto, en valor presente, representaría $65 mil millones. El producto interno bruto (PIB), al 31 de diciembre de 2019, representaba $66 mil millones. En 2020, a consecuencia de la cuarentena impuesta por la pandemia de la covid-19, el PIB se redujo a $54 mil millones, lo que significa que todo lo que genera actualmente la economía panameña no alcanzaría para pagar el déficit actuarial del programa en 2080.

Los números expuestos han sido discutidos, unos a favor y otros en contra, por el grupo de conocedores del tema, entre ellos el economista Juan Jované, el empresario Juan Carlos Arosemena, el consultor Jorge Nicolau; Juan Lacalle, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y el actuario Dino Mon.

A juicio de los expertos, uno de los puntos que está favoreciendo el incremento de los gastos versus los ingresos está relacionado con el aumento de la expectativa de vida, es decir, que las personas están viviendo más años. Antes se estimaba que las personas gozaban de las jubilaciones por un periodo de cinco años, pero actualmente lo hacen hasta por 25 años.

Por parte de los trabajadores, uno de los asesores del grupo opina que el déficit del programa puede ser financiado con dinero de la evasión y elusión fiscal. Habría, además, que revisar los beneficios que obtiene el Estado de las distintas concesiones (mineras y portuarias) y racionalizar el gasto público para financiar el déficit del emblemático programa de pensiones.

El economista Juan Jované recalcó que el sistema de pensiones no flota en el aire, sino que está inscrito en el sistema económico de un país que está entre los diez con la peor distribución de las riquezas. Según Jované, el dinero de la corrupción y de la evasión puede servir para contribuir a financiar el sistema de pensiones.

Los participantes de los diferentes sectores lograron tener una conversación de altura sobre los problemas y las posibles soluciones para la seguridad social, una muestra de que es posible alcanzar un diálogo para reflotar el sistema de pensiones, dijo Juan Carlos Arosemena, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.