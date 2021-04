Gremios docentes advierten de que no existe ambiente para el retorno a clases

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, anunció que el retorno a clases semipresenciales podría ser a partir del 12 de abril. Archivo | La Estrella de Panamá

El retorno a clases en modalidad semipresencial a partir del próximo lunes 12 de abril, anunciado por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, ha generado el rechazo de organizaciones magisteriales agrupadas en la Unión Nacional de Educadores de Panamá (Unecep), quienes advierten que no asistirán a los colegios por considerar que se trata de un atentado en contra de los derechos fundamentales de la comunidad educativa.

El bajo porcentaje de vacunación, que no garantiza la llamada inmunización de rebaño, la falta de un sistema de desinfección en los colegios, la carencia de materiales didácticos y hasta considerar la medida del retorno a clase como violatoria a la norma, son algunas de las quejas que han presentado los dirigentes magisteriales.

El calendario escolar fue reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 25 del 14 de enero de 2021, en el cual se establece que el primer trimestre será a distancia, es decir de marzo a junio de este año, por lo que la titular de Educación indicó que se está a la espera de que se realice la modificación de esta norma para aplicar la modalidad de semipresencial, de forma voluntaria.

Para Luis López, secretario general del Frente Nacional de Educadores Independientes, no es correcto que se hagan modificaciones al decreto que reglamenta el calendario escolar después del inicio de clases. “Ahora tenemos doble trabajo; es duro a distancia y ahora resulta que tenemos clase presencial y online. Es complicado, muy complicado”, agregó López.

Según este dirigente magisterial, el hecho de que la medida sea voluntaria provocará que los docentes tendrán que ir a las escuelas a atender a los estudiantes y también de manera virtual, ya que habrá padres que no llevarán a sus hijos a clases por temor a contagios.

Meduca anuncia el retorno a clases semipresenciales. Shutterstock

Mientras que el también dirigente de la Unecep, Humberto Montero, considera que el Meduca ha violado el Decreto Ejecutivo 25 desde el primer día de clases, al considerar que hay escuelas en las comarcas que están dando clases presenciales.

En este mismo escenario, Montero considera que todavía en los planteles no existen las condiciones para iniciar las clases presenciales y apoya su postura con datos que señalan que hay 1,400 escuelas que no tienen agua y 825 planteles donde no hay electricidad.

“Solamente 6,000 docentes de los 48,500 que tiene el sistema educativo se van a vacunar, es decir que hay docentes que todavía no se han vacunado y están en la comarca dando clase de manera presencial, dijo Montero. Esto representa 390 docentes.

López también aprovechó esta coyuntura para hacer críticas a las autoridades del Meduca, al argumentar que no hay personal de mantenimiento para las desinfección en los colegios, al destacar que se han hecho despidos masivos en este sector para nombramientos políticos que no se han hecho.

Otro de los dirigentes que se quejó por la medida del Meduca, de promover las clases semipresenciales, fue Ángel Raúl Mitré, de la Asociación de Educadores Herreranos, quien consideró que la decisión de la ministra es producto de las presiones de sectores económicos que exigen las clases presenciales.

“Es lamentable lo que está ocurriendo, porque se habló de Herrara y Los Santos para el retorno. Los padres están sumamente preocupados porque en Herrera ningún docente ha recibido la vacuna al igual que administrativos y directivos. Es una situación muy preocupante”, señaló el educador del interior del país.

Cierre de escuelas

Las escuelas de Panamá han sido las que mayor tiempo han permanecido cerradas por la pandemia de la covid-19, según el “Análisis del cierre de las escuelas”, de Unicef.

El cierre de las escuelas tiene consecuencias desastrosas para la educación y el bienestar de los niños. Los más vulnerables y los que no pueden acceder a la educación a distancia tienen más probabilidades de no regresar nunca a la escuela, e incluso de ser víctimas del matrimonio infantil o el trabajo infantil.

El problema se acentúa con una educación a distancia de baja calidad. El año pasado más de 219 mil estudiantes de escuelas públicas no tenían cómo conectarse a clases. Esta cifra representa tres de cada 10.