Comisión 20 de diciembre explora extender las investigaciones 18 meses más

A tres meses de que se expire la extensión concedida por el Gobierno, la Comisión 20 de diciembre de 1989 ya se encuentra en conversaciones con Cancillería para solicitar otra prolongación de 18 meses y un presupuesto adicional de $697,500.

La extensión le permitiría a la Comisión seguir liderando los trabajos de investigación y exhumación de cuerpos de víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá, en las fosas comunes que han estado interviniendo: Jardín de Paz y Monte Esperanza, desde 2016. Durante ese tiempo han recibido y ejecutado $916,661.

Juan Planells Fernández, presidente de la Comisión, expresó que todo el presupuesto que se le asignó a la Comisión está dedicado a financiar su labor, con una escasa planilla, gastos administrativos de funcionamiento y su colaboración con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en los viáticos de los técnicos que utilizan.

Planells, quien es docente universitario e investigador, comentó que hasta ahora la Comisión ha atendido todas las demandas de los familiares por investigar sus casos, que suman 16 en total. Todo de acuerdo con los protocolos que exige la ley con la intervención del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“Estamos abiertos a incluir otros casos que se presenten, no solamente de familiares que nunca han sabido donde descansan los restos de los desaparecidos sino de aquellos que no están satisfechos con lo que en su momento se consideró un reconocimiento que no cumplía con sus expectativas. Hay que recordar que en muchas ocasiones el proceso de identificación no fue satisfactorio basado en algunas prendas de vestir que no constituían pruebas definitivas de identidad y los familiares aceptaron bajo la presión del momento”, dijo el investigador.

Entre los trabajos más recientes que ha ejecutado la Comisión, este año, han sido en las exhumaciones de Braulio Betancourt Armstrong (56 años), profesor de gimnasia, y Carmen Díaz Rodríguez (21 años), el pasado 15 de abril, en el cementerio Jardín de Paz, luego que el Segundo Tribunal de Justicia, adscrito al Órgano Judicial, autorizará la reapertura de los expedientes, como parte de las labores de identificación.

La Comisión, además, indicó que la exhumación realizada en el Jardín de Paz, el año pasado, se encuentra en su fase III-A con un avance de 32 sepulturas completas más 1 resto óseo, procesadas, selladas, documentadas y a la espera de las pruebas genéticas de ADN. Los restos recuperados se encuentran en la Unidad de Antropología Forense en Calidonia.

Planells señaló que, durante el 2020 con el surgimiento de la pandemia, el principal efecto que tuvieron fue en rescatar la atención del Gobierno y en el aumento de la burocracia estatal paras los trámites relacionados con asignación de fondos y aprobaciones asociadas.

Por ejemplo, la Comisión todavía se encuentra en la espera de que la Contraloría autorice la adenda de $180 mil que les fue concedida en el 2020 por el Gobierno. “Todos los trámites fueron completados y esperamos la autorización de Contraloría para su uso”, dijo el investigador.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por $285 mil, a favor de la Comisión. “Se trataba de un compromiso para poder enfrentar los gastos presupuestados para este periodo, del cual ahora nos corresponde solicitar más para el nuevo período”, indicó Planells.