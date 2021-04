Órgano Judicial aclara que fiscal y juez con lazos familiares no participan en un mismo caso

Tras la denuncia pública que hiciera el abogado Gonzalo Moncada sobre que el juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Raúl Urriola Calderón y el fiscal Leonel Urriola Calderón actúan en un mismo proceso, siendo familiares, el Órgano Judicial emitió una declaración en el que indica que el juez y el fiscal no participan en el mismo caso.

"El Órgano Judicial aclara que tanto el juez y el fiscal no han participado en conjunto en ninguna audiencia celebrada dentro de la causa 2020-0000-6603 seguida a cuatro ciudadanos actuando como fiscal y juzgador, respectivamente, tal como ha manifestado en distintos medios de comunicación un abogado de la localidad", comunicó el Órgano Judicial en un comunicado.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) explicó que el juez realizó la audiencia de control de actos de investigación, control de aprehensión, formulación de imputación, medida cautelar de carácter personal y medida cautelar de carácter real al cumplirse lo establecido en el Código Procesal Penal. La medida cautelar personal de detención provisional fue apelada por dos defensores particulares.

Posteriormente, el 18 de febrero del año 2020, en una instancia distinta a la que actuó el juez se realizó la audiencia de apelación ante los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, quienes confirmaron la detención provisional impuesta, y la representación del Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal adjunto de Drogas, Leonel Urriola Caballero.

“Vale destacar, que el Órgano Judicial cumple con las normas establecidas en los Códigos y las Leyes para garantizar una justicia eficiente y la paz social”, expresó la CSJ.

El pasado miércoles el abogado Moncada denunció que el juez Raúl Urriola Calderón y el fiscal Leonel Urriola Calderón, quienes actúan en el proceso que se le sigue en el sistema penal acusatorio al empresario Tony NG, son hermanos de padre y madre, por lo que cuestionó a la administración de justicia.

"Que sepan que yo no voy a parar, voy a seguir denunciando cuando vea una situación irregular como esta. Lo voy a denunciar con pruebas siempre y lo voy a seguir haciendo, no me amedrentan, pero sí quiero que sea de conocimiento público lo que está sucediendo", dijo Moncada.