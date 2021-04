Gremios periodísticos repudian declaraciones del abogado Ronier Ortiz sobre violencia contra comunicadores

Diversas organizaciones periodísticas del país condenaron las palabras expresadas por el abogado Ronier Ortiz, en las que justificó la violencia contra comunicadores en Panamá y las relacionó con la situación de asesinatos de periodistas en México.

En un comunicado suscrito por el Fórum de Periodistas, el Colegio Nacional de Periodistas y la Asociación Panameña de Radiodifusión, estos calificaron de “intolerable” lo dicho por Ortíz el pasado miércoles 29 de abril durante el programa La Audiencia del canal NexTV.

“Nuestra organización condena enérgicamente estas expresiones, las cuales constituyen una afrenta y amenazas directas al ejercicio del periodismo en Panamá, México o cualquier otro país”, señalaron los gremios.

En medio del programa televisivo, Ortíz, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, dijo en referencia al medio digital Foco: “… Quiero que sepan, vamos a atacarlos. Después no queremos que estén llorando, porque son unos llorones, tanto ustedes como los que les pagan. Son unos cobardes y unos llorones. Después hablan de la libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión. Por eso, Fernando (Correa), es que tu ves en México la lista de esos periodistas, que les gusta estar metiéndose en cosas que no les interesa, cómo va creciendo cada día, cómo son asesinados, porque al final del camino, hay personas que no tienen tolerancia…”

En el documento, los gremios hicieron énfasis que México es uno de los Estados con las tasas más altas de violencia y asesinatos contra periodistas por hacer su labor, especialmente aquellos que trabajan investigaciones sobre el crimen organizado y los carteles del narcotráfico.

“Las palabras del abogado Ortiz, al referirse a nuestros colegas mexicanos: '…les gusta estar metiéndose en cosas que no les interesa…', claramente justifican su asesinato y revelan una ya no tan oculta amenaza directa contra periodistas locales y el ejercicio de las libertades de expresión e información en Panamá”, subrayaron los gremios y advirtieron que se mantendrán “vigilantes sobre las potenciales consecuencias de sus palabras”.

Según datos de la organización Reporteros Sin Fronteras, México se encuentra entre los países más mortíferos para el ejercicio del periodismo. Tan solo en 2020, fueron asesinados al menos cinco reporteros en represalias de acuerdo a cifras del Comité para la Protección de Periodistas.