Viajeros que saldrán de Chiriquí deben presentar prueba negativa de covid-19

A partir de la fecha, todo pasajero que salga del Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, debe presentar al momento de abordar cualquier vuelo una prueba covid negativa, realizada en un periodo máximo de 48 horas previas.

Según informó este viernes, 21 de mayo, la directora del Sistema Regional de Salud Minsa-Chiriquí, Gladys Novoa a Raffoul Arab, gerente general de Tocumen, S.A. a través de la nota DMP-MINSA-586-CH-2021.

La decisión está amparada en las normas vigentes del Código Sanitario, en el Decreto Ejecutivo 1690 del 29 de diciembre de 2020.

Para tal efecto, el MINSA dispondrá este fin de semana un equipo de hisopado en turnos de 7:00 am a 10:00 am y 2:00 pm a 6.00 pm, periodo en el que se enmarcan los horarios del transporte aéreo y facilitarle la prueba rápida de covid gratuita a los pasajeros, que no presenten su prueba negativa. Por ello deben estar dos horas antes las instalaciones.

Este fin de semana, el MINSA instaló además un área de hisopado, también gratuito, en su sede regional, en horario de 7:00 am a 10:00 am para las personas que saldrán de la provincia.