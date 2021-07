Panamá fija nuevas reglas para el ingreso de viajeros al país

Panamá flexibilizó su estrategia para permitir el ingreso de viajeros al país, como parte de las medidas que forman parte de la hoja de ruta para seguir reactivando el sector turismo y los procesos de reactivación económica que ejecuta el gobierno nacional.

Al respecto, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre explicó los requisitos de entrada a Panamá para pasajeros que ya estén vacunados contra la covid-19, siempre y cuando su esquema este completo a partir del lunes 26 de julio.

Indicó que primero, para aquellos que tengan tarjetas de vacunación covid-19 que indique el registro de la última dosis de por lo menos 14 días, antes de su llegada a Panamá, la tarjeta de vacunación debe ser subida en la declaración jurada antes de su viaje. Además, el pasajero a su llegada debe presentar físicamente la tarjeta de vacunación o en el certificado digital emitido por la autoridad competente.

Segundo, el pasajero debe subir en la declaración jurada de salud y una prueba covid-19 que la misma deberá ser negativa y puede ser antígeno o PCR. Esta no debe tener más de 72 horas antes de su entrada a Panamá. Además el pasajero a su llegada debe presentar y portar la prueba negativa.

Los pasajeros que cumplan con los requisitos anteriores con el esquema de vacunación completo, con su documento físico y la prueba negativa de covid de menos de 72 horas provenientes de países que no son de alto riesgo, no será necesario realizar una segunda prueba en la entrada de aeropuertos; es decir, con una sola prueba negativa, podrán entrar al país.

Mientras que los pasajeros que cumplan con requsitos 1 y 2 provenientes de países que el Minsa identifique como países de alto riesgo, deben de realizarse una segunda prueba covid-19 a costo del pasajero en los puntos de entrada al país.

Si esa prueba es negativa, no tendrán que cumplir con cuarentena. De no contar con la prueba covid-19 de un máximo de 72 horas, ésta será obligatoria realizarse a costo del viajero. Si la prueba sale positiva el mismo tendrá que realizar una cuarentena de 14 días a costo del pasajero.

Sucre también se refirió a los requisitos de entrada a Panamá para pasajeros que no cuenten con una vacunación covid-19 que esté completa.

Al respecto, el pasajero debe subir en su declaración jurada de salud una prueba covid-19 negativa que puede ser PCR o antíigeno, la cual debe tener un máximo de 72 horas antes de entrar a Panamá.

Además los pasajeros que provienen de los países que no son de alto riesgo, deben presentar su prueba negativa de menos de 72 horas, pero de no presentarla tendrán que realizarse una prueba covid-19 en los puntos de entrada al país a costo del viajero; de resultar negativa no tendrán que cumplir cuaentena.

Mientras que los pasejeros que provienen de países que el Minsa identifique de alto riesgo, deben de realizarse una segunda prueba covid-19 a su entrada al país. De ser negativa deberán cumplir tres días de cuaretena a costo del pasajero, a partir del lunes 9 de agosto de este año.