Asamblea inicia debate del segundo bloque del proyecto de las Reformas Electorales.

Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional inicia la discusión del segundo bloque del proyecto de reformas del Código Electoral, luego del retiro de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) de este primer debate.

Durante el inicio del debate de este segundo bloque, el diputado panameñista Luis Ernesto Carles cuestionó los cambios aprobados por la mayoría oficialista en el primer bloque del proyecto.

"A mí no me ofende el pronunciamiento de los magistrados del TE, más bien me preocupa", sostuvo Carles tras el anuncio de los magistrados de retirarse del debate al considerar como retrocesos las propuestas de modificación aprobadas por el oficialismo.

Manifestó además que plantear que la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) busque quitarle el rol a la Asamblea de legislar, es incorrecto.

"Ese espacio de diálogo de la CNRE es positivo y es un espacio sobre el cual descansan las democracias modernas. Hubiese sido cuestionable si en esa Comisión Nacional de Reformas Electorales no hubiese representantes de los partidos políticos, pero allí estuvieron todos presentes", precisó Carles.