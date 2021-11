Detenidos de Tierra Prometida estarán 10 días más en prisión tras falta de notificación del Órgano Judicial

Organizaciones sociales y sindicales expresaron su rechazo a la suspensión de la audiencia prevista este lunes para los siete detenidos en Tierra Prometida, que fueron apresados mientras se realizaba un desalojo en La Chorrera.

Según reportes de Frenadeso, la audiencia se pospuso para el 18 de noviembre por falta de notificación del Órgano Judicial.

“Exigimos a las autoridades la liberación inmediata para Damiano Chiari y todos los compañeros detenidos de la Tierra Prometida en La Chorrera”, se leía en una de las pancartas de los manifestantes.

El abogado Rubén Castrejo, quien forma parte del equipo de defensa de los siete detenidos, comentó que sus clientes fueron detenidas injustamente por delitos que no ameritan una detención provisional, ya que no superan los 4 años de condenas las cargos que se le acusan.

Urgente!

Así es la justicia para los pobres.

Suspenden la audiencia de los 7 de #TierraPrometida

No notificaron y posponen.

Pretenden que estén presos hasta el 18 de noviembre.

Esto es abuso.

Ahora cierre de calle.

PRD basura, lo tuyo es dictadura.#JusticiaParaLosPobres pic.twitter.com/jvquSjyVMz — frenadeso (@frenadeso2) November 8, 2021

Los detenidos, entre los cuales se encuentra el comunicador popular Damiano Chiari, son acusados de supuestos daños a la propiedad pública y de agredir a funcionarios públicos, puntualmente policías durante la violenta intervención en Tierra Prometida, el pasado 22 y 25 de octubre.

Castrejo dijo que no hay víctimas, ya que los policías que supuestamente fueron agredidos no han comparecido ni en el primer proceso de la audiencia de garantía donde se hicieron las retenciones y tampoco comparecieron hoy. Sin embargo, aun así, la fiscalía mantiene la imputación por daños y lesiones a unidades policiales.

“Los compañeros van a permanecer 10 días más privados de su libertad. Solicitamos a las organizaciones populares mantenerse vigilante para que nuestros compañeros sean puestos en libertad de la manera más pronta”, indicó el abogado.

Hace un mes, las autoridades junto con la Policía Nacional ejecutaron un violento desalojo de las familias que residían en el asentamiento informal conocido como Tierra Prometida, ubicado en el corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Según las autoridades, los terrenos son propiedad del Hospital Nicolás Solano y están destinados para la construcción de la Ciudad Deportiva y el Centro de Entrenamiento de Béisbol de Alto Rendimiento Mariano Rivera con presupuesto asignado a Pandeportes.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial señaló, en un comunicado, que a las familias que residían en el asentamiento informal se les "ofreció" lotes en el sector de Las Mendozas pero estas los "rechazaron". En tanto, miembros de la comunidad aseguran que dichos terrenos "no tienen garantías" al estar sujetos a un litigio judicial aún no resuelto. Además, no tiene adecuados acceso a agua potable ni energía eléctrica.

"Nuestros compañeros están detenidos porque son pobres. Pues quienes realmente han cometido delitos graves como pedofilia, violencia a las mujeres, robo al Estado, venta de terrenos públicos a gobierno, narcotraficantes, entre otros, se pasean a diario con tranquilidad", denunció el Movimiento Comunal Nacional Federico Britton.

Ahora Plaza Conquistador vía Domingo Díaz, frente a Villa Lucre, lugar dónde se desarrolla la audiencia de los 7 de #TierraPrometida#LibertadParaLosPresosPolíticos #JusticiaParaLosPobres pic.twitter.com/BbOvhRnplP — frenadeso (@frenadeso2) November 8, 2021