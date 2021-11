Panamá celebra los 200 años de la independencia de España

Con la izada del Pabellón Nacional por el presidente panameño, Laurentino Cortizo Cohen y las notas del Himno Nacional, interpretadas por la Banda Republicana, se dio inicio a los actos protocolares del Bicentenario de la República de Panamá.

Autoridades nacionales, encabezadas por Cortizo y el vicepresidente, José Gabriel Carrizo Jaén, asistieron a la Catedral Metropolitana, Santa María La Antigua donde se realizó el Te Deum en conmemoración de los 200 Años de la Independencia de Panamá de España. La ceremonia fue presidida por el Arzobispo, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, y el Comité Interreligioso. “En muchas partes de nuestro país hay gente buena y trabajadora que no tienen agenda oculta que creen en la vida y en que podemos hacer mejor este país si todos aportamos nuestra parte, eso es hacer patria, eso es celebrar este bicentenario”, señaló Ulloa.

Durante su intervención, el Monseñor hizo un llamado a restaurar la esperanza. "Ante el negativismo que nos invade por situaciones dolorosas e injustas como la violencia, la corrupción y la indiferencia hay que renovar la esperanza con los pies puestos en esta tierra que nos vio crecer y con las fuerzas que nos da el saber que Dios nos ama".

"Los profundos problemas que vive a diario nuestro pueblo y que se hay agudizado con la pandemia no pueden esperar. No podemos seguir pensando que todo está bien, existe un real clamor del pueblo al que no podemos ser indiferente", agregó el líder religioso.

Una vez culminado él Te Deum, los participantes se dirigen a la Plaza de la Independencia frente a las escalinatas de la Catedral Metropolitana.