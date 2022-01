Diputados instalarán hoy la segunda legislatura de tercer periodo de sesiones ordinarias

El acto protocolar iniciará a las 8:00 a.m. desde el Palacio Justo Arosemena.

Este domingo, 2 de enero, los diputados de la Asamblea Nacional instalarán la segunda legislatura del tercer periodo de sesiones ordinarias 2021-2022, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de Panamá.

La segunda legislatura tendrá una duración de cuatro meses, culminando el próximo 30 de abril, como lo establece la Constitución Política en su Artículo 149 que, en parte, señala: “La Asamblea Nacional se reunirá por derecho propio, sin previa convocatoria, en la Capital de la República, en sesiones que durarán ocho meses en el lapso de un año, dividido en dos legislaturas ordinarias de cuatro meses cada una. Dichas legislaturas se extenderán desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre, y desde el 2 de enero hasta el 30 de abril”.

El acto protocolar se dará en el Palacio Justo Arosemena y tiene previsto iniciar a las 8:00 a.m. con la izada del pabellón nacional, el canto del Himno Nacional y la izada de las banderas de los partidos políticos. Posteriormente, el primer llamado para la instalación de la segunda legislatura se realizará a las 9:00 a.m. y a las 9:30 a.m. el segundo llamado.

Hoy, la Asamblea la componen 35 diputados del oficial Partido Revolucionario Democrático (PRD) , 18 del Cambio Democrático (CD) , 8 del Partido Panameñista , 5 del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) y 5 diputados de libre postulación o independientes.

El actual presidente del hemiciclo es el diputado del circuito 8-7 por el PRD, Crispiano Adames Navarro, quien dará un discurso, como octavo punto del orden del día.

Acto seguido, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se dirigirá a la nación y rendirá un mensaje sobre su gestión gubernamental en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 183 de la Constitución Política y el Artículo 9 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

Los actos protocolares culminarán con el punto 10 del orden del día con el Himno Nacional.