‘The New Times’ revive el caso pinchazo en la era de Martinelli

Una investigación del diario estadounidense The New Times reveló en una investigación cómo se utilizó el software espía Pegasus de la empresa israelí NSO en el quinquenio de Ricardo Martinelli.

La investigación publicada el fin de semana bajo el título ‘The Battle for the World’s Most Powerful Cyberweapon’ se detalla que en agosto de 2009, el nuevo presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, trató de persuadir a los diplomáticos estadounidenses en el país para que le entregaran equipo de vigilancia para espiar “amenazas a la seguridad así como a opositores políticos”, según un cable del Departamento de Estado publicado por WikiLeaks.

El diario estadounidense detalla que la respuesta del Gobierno de Estados Unidos “no será parte de ningún esfuerzo para expandir las escuchas telefónicas a objetivos políticos nacionales”, respondió el subjefe de misión.

Una semana después de que Panamá respaldó a Israel en contra de una resolución para mantener en la agenda internacional el informe de la Comisión Goldstone sobre los crímenes de guerra cometidos durante el ataque israelí a Gaza en 2008-2009. El entonces presidente Martinelli aterrizó en Tel Aviv. Panamá siempre estará con Israel, le dijo al presidente israelí , Shimon Peres, en agradecimiento por “su tutela de la capital del mundo, Jerusalén”, detalla el NY Times.

En la investigación publicada el fin de semana por el diario revela que “detrás de puertas cerradas, Martinelli aprovechó su viaje para ir de compras de vigilancia”. “En una reunión privada con Netanyahu, los dos hombres hablaron sobre el equipo militar y de inteligencia que Martinelli quería comprar a los proveedores israelíes”, agrega la investigación.

Según una persona que asistió a la reunión, Martinelli estaba particularmente interesado en la capacidad de piratear el servicio de texto BBM de BlackBerry, que era muy popular en Panamá en ese momento.

La publicación del Times destaca que después de la instalación de los sistemas NSO en la ciudad de Panamá en 2012, el gobierno de Martinelli votó a favor de Israel en numerosas ocasiones, incluso para oponerse a la decisión de las Naciones Unidas de mejorar el estatus de la delegación palestina: 138 países votaron a favor de la resolución, solo Israel. Panamá y otros siete países que se le oponen.

“Los fiscales dijeron más tarde que Martinelli incluso ordenó al equipo que operaba Pegasus que pirateara el teléfono de su amante. Todo llegó a su fin en 2014, cuando Martinelli fue reemplazado por su vicepresidente, Juan Carlos Varela, quien afirma haber sido blanco del espionaje de Martinelli. Los subordinados de Martinelli desmantelaron el sistema de espionaje y el expresidente huyó del país”, revela la investigación cómo Israel obtuvo ganancias diplomáticas en todo el mundo gracias al software espía Pegasus de NSO.

Un tribunal de Panamá absolvió, en noviembre de 2021, a Martinelli por el caso de las escuchas ilegales durante su mandato, conocido como "Pinchazos", en un segundo juicio oral.

El Tribunal, compuesto por tres juezas, consideró de forma unánime que el "expresidente no había dado las órdenes para realizar interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial".

El expresidente enfrentaba 2 delitos en este segundo proceso —interceptación de telecomunicaciones, y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial—, lo que lo exponía a una pena de hasta 8 años de cárcel, una drástica reducción en comparación con el primero, que afrontaba 4 delitos y la pena máxima de 21 años.

