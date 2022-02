Víctimas de accidentes piden indemnización por parte de Mi Bus

Esta mañana caminado por el Casco Antiguo me topé con un grupo de personas protestando por una causa que yo desconocía. Me acerqué y hablé con una señora muy amable. Su nombre es Magali Luna, y me contó su historia, una historia que comparte con otras 27 víctimas de sucesos similares. Se encuentran todos hoy pidiendo justicia.

Una mañana la Señora Magali y su hijo tomaron el Metro Bus, ahora conocido como Mi Bus, se dirigían a retirar la beca universal que él había ganado. Al bajar del bus, la puerta se cerró mientras la Señora Magali bajaba, provocando que cayera desde el bus hasta el suelo. Este accidente la dejó con una pierna rota, problemas de columna, la vejiga caída, y muchas cirugías pendientes.

“Mi vida no es igual,” cuenta Magali, quien no puede permanecer parada mucho tiempo, por lo tanto no trabaja como lo hacía antes del accidente. Menciona que ni siquiera puede limpiar su casa porque el dolor de agacharse es muy fuerte.

Luego, relata que un daño colateral producido por el accidente es el deterioro de la salud mental de su hijo. Este es el daño más doloroso para ella, su hijo ha sobrevivido tres intentos de suicidio. Cuenta que han visto a muchos psicólogos y psiquiatras, pero que su hijo sigue culpándose a sí mismo por el accidente. Piensa que como tomaron el bus para retirar su beca, él es el culpable.

Está protestando por justicia para ella y para otros 27 heridos. En una reunión en el año 2015, con el entonces Ministro de Gobierno y Justicia, Milton Henríquez les prometió una indemnización, rememora. Algunos de los afectados recuerdan la buena voluntad del Ministro Henríquez, quien propone realizar un finiquito a cada uno de ellos. Aún así, hasta la fecha, ninguno ha recibido el dinero.

Relata que a todos les pidieron no hacer denuncias, ya que era “perder plata en los abogados”. Les aseguraron que la situación estaba bajo control y que los abogados de Mi Bus se iban a encargar de su indemnización, pero hasta la fecha, ninguno de los heridos ha recibido la indemnización.

Después de contar su historia, habla de sus compañeros en la protesta que sufrieron de accidentes similares. Escuché la historia de Rodrigo Paz, quien también sufrió un accidente causado por un Mi Bus. Este hombre que a diferencia de la Señora Magali, y a pesar de las recomendaciones para no “perder plata con abogados”, siguió con el caso. El Señor Rodrigo me cuenta que ganó el caso, pero que de igual forma nunca fue indemnizado.

Al despedirnos, la Señora Magali me dice: “Yo no estoy aquí porque quiero, estoy aquí porque tengo necesidades. En mi casa yo trabajaba, ahora estamos pasando hambre.” Estas 28 personas llevan mucho tiempo sufriendo por accidentes que ocurrieron hace años.

*Estudiante practicante de la AIP*