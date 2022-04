¿Nómina de consenso para controlar el PRD se esfuma?

Las pugnas entre los seguidores del diputado Benicio Robinson y el grupo oficialista que respalda al vicepresidente José Gabriel Carrizo, no habrían permitido un acuerdo

A pocos minutos de que culmine el proceso de postulación de candidatos al Comité Ejecutivo Nacional del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), comienzan a apersonarse a la sede del partido los principales líderes de esta agrupación, quienes buscan tomar el control del colectivo político más grande del país con 697,826 adherentes.

En las afueras de la sede del partido oficialista, se agolparon cientos de seguidores de los diversos aspirantes, que al ritmo de comparsas y el sonar de tambores gritaban consignas en apoyo a sus candidatos.

La incertidumbre entre los perredistas pasadas las 4:00 p.m., sobre la posibilidad de una nómina de consenso se había esfumado.

Las pugnas entre los seguidores del diputado Benicio Robinson y el grupo oficialista que respalda al vicepresidente José Gabriel Carrizo, no habrían permitido llegar a un acuerdo para presentar una nómina de consenso.

Pasada esa hora comenzaron a postularse dirigentes como el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Crispiano Adames, quien hasta el momento se conoce que respaldaría las aspiraciones del también diputado Benicio Robinson, quien busca reelegirse como presidente del partido.

"Aquí está el PRD, no mentiras, no chantajes, no intereses de personas que les importa poco con el pueblo panameño. Aquí está el PRD, este es el PRD de Omar que todavía ansía y vive la calidad de vida que merece el pueblo panameño", manifestó Adames tras oficializar su postulación a la primera vicepresidencia. Mientras que el diputado Raúl Pineda se postulo para la tercera subsecretaria.

De igual manera, se postuló Ricardo Zannetti, quien busca ocupar la quinta subsecretaría del partido.

Cientos de simpatizantes esperaban la llegada del diputado Robinson, a la espera de que se postule para el cargo de presidente del PRD, quien finalmente llegó a postularse.

"Resistencia, resistencia" , gritaban sus seguidores, justo antes de postularse a la presidencia del partido.

Tras postularse y ser cuestionado sobre la falta de una nómina de consenso, el diputado Robinson manifestó: "En realidad siempre hay consenso en el partido. El consenso es la democracia, y la democracia es que los que quieren participar, que se postulen y participen. Este es un partido amplio, grande y democrático", precisó.

Sin embargo, aseguró que respaldaría la figura del vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, para la secretaría general del partido.

"No hay diferencias, lo que hay es la voluntad y deseos de llegar al día 15 de mayo al Congreso Ordinario y de ganar las el elecciones en el 2024", sostuvo Robinson.

En horas de la tarde se postuló para el cargo de segundo vicepresidente el alcalde de Colón, Alex Lee. Minutos después se postularon para la segunda subsecretaría Eyra Ruiz, actual ministra consejera de Salud; Héctor Brands, actual director de Pandeportes y el alcalde de Colón, Alex Lee.

Por el momento, no se ha apersonado a la sede perredista el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, ni se ha anunciado oficialmente su participación en este proceso de elecciones como candidato a la secretaría general del partido.

De igual manera, a la 6:00 pm se espera un anuncio del actual secretario general del PRD, Pedro Miguel González. Sin embargo, se desconoce si se postulará para el cargo de secretario general. Aunque, es una posibilidad que todavía no se descarta.

Otros postulados

El representante del corregimiento de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, se postuló para la segunda subsecretaría.

El diputado Javier Sucre presentó su documentación como aspirante al Consejo Directivo Nacional (CDN) por el circuito 8-8.

Mientras que, Hussein Pitty y Edmavis González oficializaron sus aspiraciones para presidir el Frente de la Juventud.