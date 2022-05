Los siete pueblos indígenas de Panamá refirman su compromiso por la seguridad territorial

La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), reiteró su compromiso inexorable de seguir luchando unidos por defender y proteger sus territorios, cuya principal amenaza aseguran, siguen siendo las invasiones y ocupaciones ilegales por parte de colonos no indígenas.

En su Asamblea General Ordinaria N° XIV celebrada del 6 al 8 de mayo de 2022, en la comunidad de La Bonga, Tierra Colectiva Emberá Wounaan, en la región del Chagres, la Coonapip detalló que la actividad de los colonos de tipo extractiva (tala ilegal de bosques), "sigue produciendo un incremento de superficie deforestada, acción que la realizan de manera indiscriminada, en complicidad con funcionarios de entidades públicas que responden a intereses particulares y económicos, que parecieran tener tentáculos en instituciones como el ministerio de Ambiente, la Anati y el propio Ministerio de Gobierno".

Denunciaron que en las 6 comarcas y tierras colectivas tituladas y en solicitud de título colectivo, que desde hace más de 5 años buscan asegurar la tenencia mediante el otorgamiento de títulos de propiedad colectiva conforme se establece en la ley 72 de 2008, la historia es la misma.

Afirman que allí también se da invasiones y apropiación ilegal por colonos y personas foráneas, "bajo el patrocinio de funcionarios del gobierno que, sin control ni respeto a las autoridades tradicionales (Rey, bulu, Caciques, Sailadummad), que ancestralmente ya se encontraban allí; los citados colonos, invaden y destruyen bosques sin control, causando daños irreparables al ambiente, la fauna y la biodiversidad".

Las 12 autoridades maximas de los congresos y consejos que integran la Coonapip se comprometieron a redoblar esfuerzos por el tema de mayor prioridad para sus pueblos que es la seguridad territorial, lo cual implica la defensa propia de la tierras que han sido su habitat y que reconocen como la madre tierra y su compromiso es "protegerla" en beneficio de sus habitantes originarios.

Acordaron reafirmar y reiterar la solicitud más en firme ante las autoridades de gobierno y que cumplan con sus obligaciones legales de que los delitos ambientales no queden impune y se perpetue las ilegalidades que a diario cometen los infractores ambientales en detrimento de la fauna, el bosque y sus habitantes, incluyendo a la población humana originaria.

“Vamos a exigir con mayor fuerza a la ANATI, a Mi Ambiente, Tommy Guardia, el Viceministerio de Asuntos Indígenas y todas las entidades que tienen que ver con los temas tenenciales, ambientales, de derecho y gobernanza ambiental. Seguiremos exigiendo igualmente una reunión urgente con el Presidente de la República Laurentino Cortizo para que atienda y escuche a las autoridades tradicionales en pleno y sepa la realidad que está pasando con los pueblos originarios de Panamá e instruya a su equipo gubernamental de que cumplan con su trabajo”, manifestó Marcelo Guerra, Presidente de la Coonapip.

Las autoridades tradicionales, expresaron además que de manera inexplicable, se han estancado las solicitudes de titulaciones colectivas de tierras, cuya obligación esta definida en la Ley 72 de titulaciones colectivas de tierras ocupadas de manera tradicional y ancestral, cuyo habitat les pertenece de manera consuetudinaria y solo hace falta legalizarla ante el gobierno.

En tanto, Elivardo Membache, Cacique General de la Tierra Colectiva Emberá Wounaan y Fiscal de la Coonapip, indicó que no pueden seguir con esta situación de invasiones y tala indiscriminada de sus bosques.

"Tenemos unas autoridades gubernamentales con actitudes de poco me importa, especialmente si somos catalogados por ellos, con estereotipos discriminatorias, al referirse a nosotros como indios, dando por hecho que no merecemos atención, a pesar de las múltiples denuncias y evidencias que hemos aportado por las afectaciones a nuestros territorios, no existe ninguna acción punitiva”, sostuvo Membache.