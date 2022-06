Nota aclaratoria: Por consideración a la opinión pública, Panama Ports Company s.a., quiere indicar lo siguiente:

Panama Ports Company

El 21 de julio del año 2015, se firma un acuerdo comercial entre las empresas: PANAMA REEFER SOLUTIONS, S.A. (Representante Legal: MARIO PÉREZ BALLADARES) y PANAMA PORTS COMPANY, S.A. (“PPC”) (Representante Legal: AITOR IBARRECHE EGAÑA).

El 01 de octubre de 2016, se celebra un acuerdo comercial entre las empresas: HARBOUR SHIPPING CORPORATION (Representante Legal: MARIO PÉREZ BALLADARES) y PPC.

En el año 2016, el señor AITOR IBARRECHE EGAÑA deja la Gerencia General de PPC y, a su salida, se hace público que el señor MARIO PÉREZ BALLADARES y el señor AITOR IBARRECHE EGAÑA están comercialmente vinculados en un grupo de empresas, incluyendo las dos empresas arriba mencionadas, relacionadas con la prestación de Servicios Marítimos Auxiliares en los Puertos de Balboa y Cristóbal, entre otros, lo cual constituye un claro conflicto de intereses

Cabe mencionar que los acuerdos comerciales antes mencionados, que tenían ambas empresas con PPC, NO se encuentran vigentes. No obstante, y a pesar de que ambas empresas no cuentan con acuerdos comerciales suscritos con PPC y que PPC tiene el derecho de prestar y/o subcontratar los servicios inherentes a la operación de carga y descarga en los Puertos de Cristóbal y Balboa, según lo estipulado en el Contrato Ley de PPC, a estas empresas, así como a otras que pertenecen al grupo empresarial PÉREZ BALLADARES-IBARRECHE, se les permite el ingreso, a ambos puertos administrados por PPC, para realizar sus actividades de Servicios Marítimos Auxiliares dentro de los buques.

Sin embargo, estas empresas han estado insistiendo en realizar dentro de los puertos actividades de estiba y desestiba de contenedores refrigerados, lo cual, según el Contrato Ley de PPC, son exclusivos de PPC, quien, como operador portuario, debe velar por la seguridad de la carga y las instalaciones, así como de las personas que laboran en los puertos. Consecuentemente, estas empresas, las cuales NO cuentan con acuerdos comerciales con PPC, podrían poner en peligro la seguridad de la operación y las instalaciones portuarias, así como de las personas que allí laboran.

PPC reitera su compromiso con el país y con las más de 2,500 empresas panameñas que brindan servicios dentro de los Puertos de Balboa y Cristóbal, las cuales comprenden la importancia de cumplir con las leyes, normas éticas y comerciales, así como de seguridad y calidad de los Puertos, a efectos de poder brindar un modelo de negocio de servicios logísticos eficiente. Nuestros esfuerzos están enfocados en el beneficio que se aporta a la economía nacional, a las empresas panameñas, a nuestros clientes y al conglomerado portuario y logístico que se brinda al país.

