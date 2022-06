La Comisión Especial de Evaluación del Pacto de Estado por la Justicia inició el proceso de entrevistas de los 93 aspirantes a magistrado y suplente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Según el cronograma establecido, hoy se sometió a ser evaluado, los postulantes: Margarita Camargo Cerceño, Juan Francisco Castillo Canto, César Román Tello Solano, Grisell María de Lourdes Mojica, Gustavo Roberto Romero-Duque y Manuel Eduardo Bermúdez Meana.

Las entrevistas se realizan en el Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Investigación, Alma Montenegro de Fletcher, con el fin de garantizar la transparencia y participación ciudadana.

Carlos Lee, vocero de la mesa del Pacto de Estado de la Justicia, explicó que hasta el cierre de las postulaciones ayer 15 de junio, eran 95 los que postularon, sin embargo para hoy quedan 93 en la listada ya que una persona desistió de sus aspiraciones y la otra persona no cumple con el requisito de la edad, por lo que se le ha notificado para que retire la postulación.

Reiteró la metodología para las entrevistas, entre ellas los 15 minutos para que cada postulante haga su presentación en base a tres ejes temáticos como la credibilidad ante la comunidad por sus valores, éticos y morales, idoneidad técnica y jurídica para el cargo y compromiso con los Derechos Humanos y la Democracia.

Posteriormente, a los aspirantes se les somete a otra parte de la entrevista donde los integrantes de la Comisión, tiene la oportunidad de interrogarlos sobre algún tema en particular que les haya llamado la atención o algún aspecto que no haya abordado el aspirante y que el comisionado considera importante conocer.

Lee informó que, esta etapa de entrevista esta programada para que finalice el 2 de julio de 2022 y posterior a ello en 10 días para presentar el informe final al presidente de la República, Laurentino Cortizo. “Hasta el 12 de julio tenemos para entregar el informe que debemos presentar al presidente de la República”, sostuvo.

Además, señaló que la mesa del Pacto de Estado por la Justicia deberá entregar en el informe tres listas, la lista corta que es exclusivamente para el cargo de magistrado principal a la Sala Penal, las lista de quienes consideran podrán ser designado como magistrado suplente y que deberá contar con carrera judicial y la lista general de todos los juristas que presentaron su documentación.

El procurador de la Administración, Rigoberto González manifestó que, el cambio que se ha introducido en la metodología ha sido muy eficaz, sobre todo porque ha mantenido la objetividad y transparencia “hemos cumplido en el tiempo fijado esta primera parte de las entrevistas en este primer día de entrevistas, en el que cada aspirante además de hacer su presentación, los miembros de la comisión puedan hacer las preguntas que a bien consideren hacerle a cada uno de los aspirantes a magistrado”.

La Comisión Especial de Evaluación también revisará la documentación aportada por las personas aspirante, así como las opiniones que por escrito se hayan recibido a través del correo electrónico pactoporlajusticia-maguistrados@procuraduria-admon.gob.pa

El viernes 17 de junio se retomará las entrevistas a los aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia y le corresponderá a las 9:00 a.m. a Raúl Enrique Olmos Espino; 10:00 a.m. a Jacob Alonso Orribarra; 11:00 a.m. a Isis Omaris Joseph Garzón; 2p.m. a Damarys Itzel Caballero Núñez, 3p.m. Darío Ernesto Solís García y 4p.m. a Edgar Enrique López Santamaría.