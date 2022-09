Empresarios afirman que el gobierno sería irresponsable si no actúa frente a la crisis que afronta la CSS

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), consideró que no hacer nada y dejar pasar el tiempo frente a la crisis que afronta la Caja de Seguro Social (CSS), en su programa de pensiones, supondría un profundo acto de irresponsabilidad por parte de la actual administración de gobierno.

La afirmación de este ente empresarial presidido por Marcela Galindo de Obarrio, se da luego de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entregara un informe sobre la CSS, el cual se hizo público con varias conclusiones críticas, entre ellas el hecho de que las altas tasas de desempleo y el aumento de la informalidad han empeorado aún más la situación del sistema de jubilaciones y pensiones de la entidad.

La CCIAP señala que son conscientes que lograr acuerdos en la ruta a seguir no es fácil y que probablemente no lo resolveremos antes de que acabe el periodo del presidente Laurentino Cortizo; sin embargo, señalan que ello no puede ser excusa para quedarnos de brazos cruzados, porque el tiempo ya no alcanza.

"Si no empezamos a actuar, los jubilados llegarán al cajero automático y se encontrarán con la sorpresa de no haber recibido su correspondiente mensualidad", advierten los empresarios.

Platean que negarse a hablar de medidas paramétricas, es postergar parte de una conversación que tarde o temprano tendremos que abordar ante la expectativa de vida de las personas a nivel mundial, donde Panamá figura como un país con un importante crecimiento del envejecimiento poblacional.

Sin embargo, destacan que, entendiendo que se trata del reto más grande que enfrentamos como sociedad a corto plazo, debemos hacer docencia para que la población entienda claramente la realidad que afrontamos como país, al igual que despojarnos de cualesquiera intereses y presentar propuestas con mente abierta.

Para empezar, según la CCIAP, el informe de la OIT señala que se deben buscar fuentes alternas de ingresos, por lo que debemos apostar a la reactivación del empleo y la formalización de esas personas que salen a diario a trabajar buscando el sustento de sus familias, pero que no contribuyen ni a la CSS ni al Estado a través de tributos porque probablemente no les es viable o no le encuentran valor.

Destacan la CCIAP, que en ninguno de estos dos frentes, ven acciones profundas y sostenibles.

"Solo la acción contundente, entre ellas medidas concretas para mejorar dramáticamente los servicios de salud, permitirá reconstruir la confianza de los cotizantes y los informales; así como del sector empleador en realizar nuevas inversiones que permitan a la creación de nuevas plazas de trabajo. Nada de esto es posible si la solución es la inacción o como decimos los panameños, el Gobierno Nacional decide patear la pelota", indicaron.

Señala el gremio que el sector privado ya ha presentado propuestas, y están dispuesto a revisarlas con el firme propósito de encontrar una solución en beneficio de todos los panameños. "No hacerlo condenará al país y a todos al fracaso", concluyó la organización empresarial.