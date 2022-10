Investigan caída de árboles en río Lovaina en Veraguas

En las cercanías del río, una expresa con EIA extrae material no metálico, para la construcción de la carretera San José-Calidonia-Pixvae.

MiAmbiente determinará si la empresa cumple o no con las medidas de mitigación de extracción de material pétreo de la servidumbre del río

La caída de varios árboles a orillas de la cuenca del río Lovaina, en el distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, llevó este sábado a personal técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) a investigar las posibles causas de la caída de árboles, debido a que en el área se ejecuta el proyecto de construcción de la carretera de San José-Calidonia-Pixvae, informó la entidad a través de una nota de prensa.

El MiAmbiente a través de la Sección de Verificación y Desempeño Ambiental, le dio seguimiento al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y las medidas de mitigación, con el fin de determinar si la empresa cumple o no con las medidas.

Julieta Fernández, directora regional de Veraguas del MiAmbiente, dijo evalúan también el área, ya que se está en una temporada lluviosa, donde se da la presencia de fenómenos naturales, como: las intensas lluvias prolongas y los fuertes vientos ocasionados por las tormentas tropicales, que han provocado las crecidas del cause de lo río, el deslave de terrenos, arrastre de materiales y todo tipo de árboles, agravando la situación del río Lovaina y sus comunidades cercanas.

Fernández, explicó que debido a la caída de árboles, la entidad también realizará otra inspección de oficio con las secciones correspondientes de Seguridad Hídrica, Forestal, Evaluación y la Agencia de Soná, quienes elaborarán en un informe todos los criterios técnicos y las recomendaciones basadas en la denuncia interpuesta por los vecinos del área, y le corresponderá a la Sección de Legal de la institución tomar las medidas pertinentes sobre lo expuesto.

Ante los avances en el tema, la directora del MiAmbiente en Veraguas, solicitó a las otras entidades involucradas en el proyecto, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Comercio e Industria, que también verifiquen y realicen las evaluaciones y sanciones pertinentes, si así lo amerita.

Moradores del río Lovaina en Veraguas en alerta ante extracción de material no metálico. Cedida

La carretera de San José-Calidonia-Pixvae permitiría nuevas oportunidades de desarrollo económico para la región y el país en los sectores de turismo, pesca y agricultura, entre otras.

El EIA de categoría II, aprobado por MiAmbiente mediante la Resolución DEIA-IA-087-2021 de 23 de diciembre de 2021, señala la necesidad de extraer material pétreo de la servidumbre del río Lovaina y del río Seco; además, de la extracción de mineral no metálico de al menos cuatro fincas privadas; el establecimiento de instalaciones provisionales, talleres, planta de trituración de concreto, de asfalto y dos sitios de botaderos.

El proyecto de $37 millones abarca la rehabilitación de 44.623 kilómetros de camino existente, la construcción de seis puentes vehiculares y estructuras de drenaje (20 cajones pluviales y 69 alcantarillas).

Sin embargo, los trabajos de extracción de material ha generado disconformidad con los vecinos del área, quienes han manifestado su rechazo al procedimiento de los trabajos y exigen una investigación y paralización, pero no así de la carretera, alegando que la empresa no está cumpliendo con los parámetros de extracción del EIA, por lo que no están dispuestos a ceder más terreno.

Lo anterior ha llevado a autoridades locales, de MiAmbiente y de la ININCO —que ejecuta el proyecto— a reuniones masivas, para que expliquen el avance del proyecto de extracción, como la registrada en junio pasado, en el corregimiento de Calidonia, donde la empresa sustentó que el proyecto registra un avance del 25% del río Lovaina, así como otros posibles puntos a intervenir.