Personal calificado, un déficit en la contratación de colaboradores

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Adolfo Fábrega, aseguró que solo el 10% de los estudiantes de secundaria logra culminar una carrera universitaria, lo que genera una poca participación de personal calificado en el campo laboral de Panamá.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Adolfo Fábrega. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

“Lo que quiere decir que hay un 52% de estudiantes que pasan ( la escuela) secundaria pero no llegan a ese nivel universitario”, aseguró Fábrega frente a los medios de comunicación.

“Para nosotros como cámara de comercio, gerentes de empresas es tan importante contar con recurso humano debidamente calificado y con educación universitaria que nos permita integrarlo a las plazas, porque existen esas plazas”, añadió.

Las declaraciones de empresario se dieron durante en el foro ‘Agenda País 2019 – 2024: Seguimiento al Compromiso, en donde se analizará la situación del pilar Educación de Calidad’, que impulsó el gremio para revisar acciones a corto y mediano plazo en materia educativa.

Otros negativos hallazgos que anunciaron en el evento fueron las principales dificultades que enfrentan los empleadores cuando buscan llenar una vacante: falta de habilidades profesionales y técnicas lideran las deficiencias con un 27%; falta de experiencia y de candidatos un 32%.

Principales dificultades de los empeladores cuando buscan un colaborador. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Quien explicó su postura sobre las principales necesidades que tienen los alumnos durante el evento fue Angeli Rodríguez, estudiante de undécimo grado del colegio Rafael Quintero Villarreal, Ocú. “Aprender, (a) ser y hacer, más allá de la teoría, poder implementar esos conocimientos en el área experimental”.

Para Rodríguez, otra limitante es el uso de la tecnología ya que es un “brazo que todos necesitamos. “(El) no conocer el manejo de las herramientas tecnológicas como una computadora así como muchos profesores que no lo aprendieron a manejarla, y hoy no lo pueden implementar, los estudiantes tampoco lo hicimos”, acotó.

Entre las iniciativas que propone la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá es establecer un Centro de Investigación Educativa y un Instituto de Estadística y Evaluación bajo el liderazgo de “Asociaciones de Interés Público, con miras a dar seguimiento a la calidad y proponer políticas públicas” para el “beneficio del sector”.