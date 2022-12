Ovidio Díaz: 'Hay que desarrollar la marca que representa al país y todas sus actividades'

Ovidio Díaz, presidente de Camtur Cedida

El turismo se ha perfilado como una de las áreas con atractivo para potenciar la economía nacional. Según datos oficiales, de enero a septiembre de 2022 este sector reportó un aumentó en la llegada de visitantes internacionales (VI) y en los ingresos turísticos (IT) en medio de la pandemia: puntualmente, de enero a septiembre de 2022 , el VI aumentó un 198,8% durante el mismo período del año 2021, alcanzando los $3.465,3 millones, un incremento del 117,6% en comparación con el mismo período del año pasado.

Ovidio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur), conversó con Espacio Gente para analizar las áreas de oportunidad en el sector y la necesidad de trabajar bajo una visión que integre al Estado y la empresa privada, con el fin de generar estrategias que impulsen a este brazo de la economía nacional.

¿Cómo está hoy nuestra marca país?, ¿qué nos define? Es decir, nuestro valor reputacional e intangible en materia de turismo y cultura. ¿Cómo capitalizamos nuestra reputación?

En estos momentos Panamá como país no tiene una marca. La marca que vemos, 'Live for More', que diseñó e implementó el Fondo de Promoción Internacional no es una marca del país, es una marca turística. Hay que desarrollar la marca que representa el país y todas sus actividades, como el sector agropecuario, el ganadero, la parte logística, la turística, la cultural... todo eso no se ha desarrollado por algunas deficiencias, por ejemplo, la Ley del Fondo de Promoción Internacional no está bien pulida, ya que deja una ventana para decir que es el Fondo de Promoción Internacional el que tiene que crear la marca país, lo que nosotros consideramos no es el todo cierto, porque el Fondo de Promoción solamente se enfoca en turismo. En la Cámara consideramos que hacer una marca no es un tema muy sencillo, al contrario, es muy complicado porque agrupa a toda una nación y creemos que hasta que venga un nuevo gobierno, una nueva administración, tenemos el tiempo para seguir trabajando con la marca turística 'Live for More'.

¿Cuáles son esos elementos que caracterizan a nuestra marca turística?

Un estudio que realizó el Fondo de Promoción Internacional de toda la estructura que hay, lo que determina es que Panamá tiene mucho que dar. La fórmula 'Vivir para más' es que vivimos para obtener mucho más, vivimos para crecer, desarrollarnos... hay un manual que existe en el Fondo de Promoción Internacional que divulga por qué está hecha, de dónde nace, cuál es el objetivo y cómo se debe aplicar 'Live for More', como la marca turística nacional.

En noviembre, la Autoridad de Turismo de Panamá y la Cámara Nacional de Turismo de Panamá suscribieron un convenio marco de cooperación para la realización de estudios de inteligencia turística, con miras a identificar y cuantificar el potencial del desarrollo de turismo de aventura en Panamá; ¿cómo evalúa este segmento?

A nivel de los gremios hemos visto que la administración de la ATP está muy enfocada en el desarrollo integral. Dentro de eso está el turismo de aventura, es un nicho que está creciendo potencialmente y la ATTA, que es la Organización Internacional de Turismo de Aventura celebró el año pasado por la gestión de la ATP y Camtur una convención de una semana donde hubo participación de todo el país, de todos los sectores turísticos, e inclusive se movieron hacia el interior para que esos compradores del producto de aventuras a nivel mundial pudieran ver en directo esta clase de activos que tenemos. El último convenio sobre turismo de aventura que se firmó se basaba en la educación, pues es una parte fundamental en este tipo de turismo y la ATTA también se enfoca mucho en ello. Los beneficiarios fueron las comunidades que viven del turismo de aventura, hablamos de 42 o 43 operadores que están en las áreas indígenas, Los Santos, Chiriquí y todo el país, que recibieron un entrenamiento de cuatro días seguidos costeado por la ATP, organizado por Camtur y auspiciado por la ATTA donde se les dio una certificación en la cual se valida a cada uno de estos operadores para que puedan ejercer la función de guías de turismo de aventuras. Este es un aporte muy importante que Camtur hace con la ATP y la Organización de Turismo de aventuras de Estados Unidos.

Del 28 al 30 de marzo de 2023 se realizará en Panamá la Expo Turismo Internacional, la Expo Logística y la Expocomer, tres importantes ferias que buscan incentivar las actividades empresariales del país. ¿Qué nos resta para aprovechar el turismo de convenciones?

Es muy importante que toda actividad que sea tanto a nivel de gobierno como del sector privado o gremial aporte para el desarrollo del turismo en el país. Nosotros como Cámara Nacional de Turismo no estamos involucrados en la organización de este evento, pero en lo que podamos ayudar, ahí estaremos. Definitivamente el sector de convenciones y eventos es fundamental para llenar el sector hotelero, lo cual se transforma en tráfico para el interior del país: al tener 20 mil ciudadanos, 20 mil turistas o 20 mil habitaciones que normalmente se transforman en 40 mil, pues definitivamente los destinos del interior se van a beneficiar. Es un trabajo que hemos venido haciendo permanentemente con el Fondo de Promoción Internacional.

¿Cómo cerró este año en cifras si lo comparamos con el período prepandemia?

Si lo comparamos con el año prepandemia, es decir el comportamiento de la demanda turística para aquel periodo, se observan dos cosas: una es el tráfico, la ocupación de habitaciones, cuántos turistas entraron, cuál es la ocupación; y la otra es cuánto se ha generado de ingresos. Estas son cifras o estadísticas que nos proporciona el Fondo de Promoción Internacional, donde la ATP coordina estas acciones a nivel de ocupación. Los datos que tenemos en Camtur señalan que vamos a cerrar este año con un 40% de ocupación, cifra baja en comparación con el anterior, pues los cierres que hubo a mitad de año afectaron muchísimo; los cierres de carreteras definitivamente trastocaron todo y cayó entonces la demanda a nivel de ingresos por ocupación... esa cifra se va a mantener o va a igualarse a la del año prepandemia, entonces es un tema interesante. Lo que hay que entender es la estrategia que tiene el Fondo de Promoción Internacional, que a mí personalmente me gusta, que no es incrementar el tráfico y el ingreso de turistas, sino aumentar las noches y los días que el turista se queda, por eso ellos buscan el nicho del ' turista responsable', ese turista se enmarca muy bien en los productos que tenemos en Panamá: el turista que viene y que se quiere quedar, que quiere vivir la experiencia, que quiere ver cómo se hace el sancocho de gallina, que quiere ver el Canal de Panamá, así como disfrutar de otras atracciones que ofrecemos como país.

Este año se realizó la sexta Convención Nacional de Turismo. Fue el evento más grande de la industria. En esta cita, Fernando Fondevilla, gerente general de Promtur Panamá, mencionaba que: “Para que podamos llevar un mensaje unificado de que Panamá es un destino auténtico y de clase mundial, tenemos que alinearnos todos los actores clave del país con el mensaje internacional que estamos transmitiendo”. ¿Cómo se han integrado los actores que deben ser parte del engranaje para impulsar los planes del sector?

La industria del turismo es muy joven; es una industria que está en desarrollo, por eso se encuentran diferentes corrientes. Uno de los compromisos que yo adquirí como presidente de la Cámara Nacional de Turismo al igual que la junta directiva fue alinearnos y seguir el desarrollo estable de la industria del turismo. Hemos hecho alianzas estratégicas con diferentes entidades de gobierno y entidades privadas, firmamos con la Asamblea Nacional de Diputados un convenio estratégico para establecer, por primera vez en la historia de la República de Panamá y el sector, una comisión de Turismo en la Asamblea. Necesitamos tener en la Asamblea diputados que estén enfocados y en permanente contacto con nosotros y para eso se requiere tener una estructura política internamente que es la comisión de Turismo. Hemos hecho alianzas con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Desarrollo. Además, estamos listos para recibir dos grandes gremios o entidades privadas nacionales –ya aprobado por ambas juntas directivas–, uno es la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, que este mes se incorpora a la Cámara Nacional de Turismo. El fin de semana pasado hicimos una reunión en Chitré donde se reunieron todos los líderes gremiales privados de Herrera, Los Santos, Veraguas, los gobiernos locales y Apede para trabajar juntos y seguir desarrollando esta noble y tan importante industria nacional.