Jonathan Riggs: La ley de extinción de dominio debe incorporar todos los tipos penales

Jonathan Riggs, secretario general del Minseg Dayana Navarro | La Estrella de Panamá

El proyecto de ley 625 sobre extinción de dominio se encuentra a la espera el inicio de sesiones en la Asamblea Nacional para su discusión. Una iniciativa que, según su proponente, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), busca crear una jurisdicción que permita de manera efectiva desmantelar las bases financieras del crimen organizado.

Para Fernando Riggs, secretario general del Minseg, es una “herramienta” fundamental en el combate a delitos como el narcotráfico, blanqueo de capitales o corrupción. Considera que existe “desinformación” sobre el tema.

La propuesta ha generado duras críticas entre abogados y penalistas, al señalar que la norma podría violar la Constitución en referencia al derecho a la propiedad y la presunción de inocencia. Riggs, que estuvo este martes en “Portada” de La Estrella de Panamá, rechazó estos planteamientos y afirma que el proyecto se enmarca en la carta magna.

“El artículo 47 (de la Constitución) dice: se garantiza la propiedad privada con arreglo a la ley por personas jurídicas y naturales. La propiedad privada adquirida legítimamente (...) No se viola la Constitución cuando se ataca la criminalidad que ha hecho del delito su modo de vida”, señaló Riggs.

Según el abogado y criminólogo, los cuestionamientos de que la norma podría ser usada más adelante por motivos políticos, deben apuntar a los administradores de justicia y no a la norma en si.

“Nosotros al respecto hemos señalado que tenemos que procurar que quienes administren justicia, sean personas responsables, objetivas e idóneas (...) y que haya certeza del castigo para quien haga mal uso de este mecanismo de persecución criminal”, dijo.

También hizo hincapié en que inicialmente el proyecto pretende incluir todos los tipos penales, es decir, todos los delitos que contempla el Código Penal. Aunque esta posición se podría ajustar.

“El proyecto tuvo algunas modificaciones de ese debate que se generó en conjunto con miembros de la sociedad civil organizada (...) y se estableció un catálogo de delitos producto de ese debate que no es la posición completa del Minseg. Nosotros, con el ánimo de generar un consenso, (dijimos) busquemos alternativas (para) que se incorpore lo más pronto posible la extinción de dominio”, explicó Riggs.

A la fecha, la iniciativa legislativa está en una subcomisión de la comisión de Gobierno de la Asamblea.

“Lo que no podemos permitir es no legislar y no hablar del tema, porque estamos destinados a sufrir consecuencias muy negativas en materia de seguridad”, subrayó el funcionario del Minseg.