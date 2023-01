CEO de Bacardí inaugura el salón'True Aged' en el restaurante Furia

La ocasión sirvió para anunciar que Panamá formará parte del programa Winning In Key Cities en 2023 junto a otras capitales de Latinoamérica.

Inauguración de la sala Bacardí. De izquierda a derecha: Gilberto Barrios, David Arias, Mahesh Madhavan, Luis Picard-Ami, Ignacio Del Valle Cedida

El salón Bacardí 'True Aged Room en Furia' fue inaugurado con la presencia del CEO Global de Bacardí, Mahesh Madhavan, junto al presidente de Bacardí para Latinoamérica (LAC), Ignacio Del Valle, y David Arias, director regional de Centroamérica y Caribe, quien comenzó celebrando la alianza con Furia y lo importante de tener una cuenta icónica en la que puedan brindar experiencias al consumidor.

Se conoció que en el año 2023 se inicia el programa 'Winning in Key Cities', del que Panamá formará parte. "Esta es una iniciativa que soporta nuestra estrategia de 'Own The On-Trade' con la que buscamos ser reconocidos como el partner número uno de los bares y restaurantes en todo el mundo. Es nuestra apuesta para alcanzar nuestros objetivos del Best10, nuestra visión de éxito para los próximos 10 años”, dijo Ignacio Del Valle.

La compañía aseguró que con la inauguración de la sala Bacardí 'True Aged Room' en Furia, buscan ampliar las relaciones con la industria y enviar un mensaje a todos los operadores On-Trade de la industria, como un gran socio comercial y facilitador del crecimiento, con una visión ganar-ganar.

Al cierre del evento, el CEO Mahesh Madhavan obsequió al establecimiento un libro y una botella dedicados para ser exhibidos en el salón.

Gracias a la relación comercial conjunta, el grupo Bacardí tiene tres salas de marcas en Furia: Grey Goose, Bombay Sapphire y Bacardí, adicionalmente cuentan con Dewar's, Martini y Patrón como marcas carril. La sala Bacardí, recién inaugurada, se escenifica como una biblioteca antigua con memorabilia importada de diferentes regiones que exhibe la extensa tradición de la icónica marca. El propósito de la sala es la promoción, degustaciones, entrenamientos y eventos privados.

Lo más destacado de LAC y el anuncio Winning the Key Cities

La penetración de On-Trade está creciendo a doble dígito en todas las regiones, y en la mayoría incluso más rápido que el canal Off-Trade.

LAC desplegará la iniciativa “ganando en ciudades clave” el próximo año con un enfoque en México DF, Sao Paulo, Bogotá y Panamá.

Ya cuentan con ejemplos de éxito de WIKC en México: Hotspots en Tulum y Cabo han ayudado a duplicar el negocio en estas zonas.

Acerca de ganar en ciudades clave: es un programa de desarrollo que apoya la es- trategia "Own the On-Trade" y se compone de un plan de inversión con una estrecha medición de la distribución, la visibilidad, y la formación y activación.

