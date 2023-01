Laurentino Cortizo sanciona Ley de Política Agroalimentaria de Estado

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó la Ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE), este miércoles en los terrenos de la Feria de San Sebastián de Ocú, provincia de Herrera.

La referida ley, con la que se busca proteger al sector productivo del país por los próximos 25 años, fue muy solicitada durante años por los productores de diversos gremios, quienes han estado a merced de los diferentes gobiernos con políticas importadoras con las que se han visto duramente afectados, lo que llevó a muchos a la quiebra.

El Jefe de Estado indicó que este es un “día histórico y de mucha emoción” porque, después de 42 meses de esta administración y alrededor de 30 meses enfrentando una pandemia y huracanes, entre otros hechos, se ha podido sancionar esta ley.

Cortizo Cohen resaltó que esta es la Ley de Política Agroalimentaria de Estado, la primera en Panamá y en el continente, “entonces debe ser un día histórico para todos los panameños”.

El mandatario también resaltó que la normativa fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, lo que envía un importante mensaje.

También señaló que esta nueva ley no es solo para la administración Cortizo, sino para la siguiente administración, lo que significa que los garantes de esta normativa somos los panameños, pero especialmente los productores del país.

“La Política Agroalimentaria de Estado también corrige errores del pasado que en el futuro no se pueden volver a cometer. Nosotros no podemos privilegiar las importaciones; cuando se necesiten, para eso están las cadenas agroalimentarias y podemos ponernos de acuerdo en lo que hay que comprar afuera para complementar la producción nacional, pero no importar cuando están los productores cosechando”, manifestó Cortizo Cohen.

Luego de diversas jornadas de consultas, esta ley fue presentada y ampliamente debatida y analizada por diversos sectores de la sociedad panameña en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional (AN), donde se dieron diversos debates y aportaciones que fueron incluidas.

En la AN fue aprobada por unanimidad por los diputados de las diferentes bancadas, quienes elogiaron la iniciativa en sus disertaciones, ya que fue estructurada para proteger este importante sector del país con el que se garantiza la paz social a través de un desarrollo agropecuario con equidad, sostenibilidad, productividad, competitividad y seguridad jurídica.

La Ley de Política Agroalimentaria de Estado impulsa cuatro bloques de reformas estructurales para el desarrollo multidimensional de la ruralidad en Panamá, como son: Reforma para uso de Agrotecnología y Cadenas Productivas de Valor; Reforma de Educación Agroalimentaria Integral; Reforma del Marco Jurídico del Sector Público y Modelo de Gestión y Reforma del Modelo de Bienestar para las Familias Rurales.