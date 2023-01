Pino aclaró que no es un asunto de “populismo”, sino una jurisdicción especial que va directamente contra el crimen organizado, y es una herramienta que necesita el Estado panameño para poder adelantarse al crecimiento del crimen organizado transnacional

Ministro Pino: "El Ejecutivo no va a retirar ley de extinción de dominio"

El ministro de Seguridad Publica, Juan Manuel Pino, reiteró una vez más que el Ejecutivo no va a retirar de la Asamblea Nacional el proyecto de ley 625 de extinción de dominio de bienes ilícitos, ante la negativa de los diputado de aprobarlo.

El ministro Pino advirtió que esta norma no está escrita en piedra, por lo que solicitó a los diputados sentarse y discutirlo. “Pero no devolvamos una ley porque sino el tiempo no va a alcanzar, se tendría que hacer todo ese proceso a través del Consejo de Gabinete para llevarlo otra vez a la Asamblea”, dijo.

Aclaró que no es un asunto de “populismo” sino una jurisdicción especial que va directamente contra el crimen organizado, contra ese músculo financiero y es una herramienta que necesita el Estado panameño para poder adelantarse al crecimiento del crimen organizado transnacional.

Pino señaló que se ha visto el crecimiento del crimen organizado y “por qué esperar si los panameños tenemos esa oportunidad y los que estamos en estos puestos somos responsables de hacer lo que corresponde”.

“Nadie puede tapar el son con la mano, y el que trate de decirlo no ve la dimensión del problema, entonces ese es el propósito de esta ley: tener a Panamá como esa herramienta en el futuro, para poder tener ese combate eficiente y eficaz contra la criminalidad”, añadió.

El secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs, indicó que con este proyecto de ley no se busca perseguir “políticamente” a nadie.

Reveló que a solicitud de la Asamblea, en su momento, presentaron un nuevo documento con modificaciones, que fueron remitidas el pasado 10 de octubre de 2022 al Legislativo.

Riggs explicó que se emitieron algunas modificaciones, como por ejemplo un catálogos de delitos, buscando incorporar a la legislación panameña un elemento que va a complementar la persecución criminal “tomando en cuenta que el derecho penal, que se entiende es un mecanismo de control social, no ha dado resultado”.

Recientemente, la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional realizó un foro donde expertos internacionales expusieron las consecuencias para el país de llegarse a aprobar la ley de extinción de dominio.

El diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, sostuvo que este proyecto, presentado por el Ministerio de Seguridad, no recoge las garantías de defensa de protección de ningún ciudadano, ni de ninguna organización del país.