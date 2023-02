Lía Hernández: Tenemos poca cultura de protección de la privacidad digital

Lia Hernández, abogada especializada en derecho digital Abel Herrara | La Estrella de Panamá

Aumentar el nivel de conciencia sobre los peligros de difundir información personal, consciente o inconscientemente, es una de las grandes tareas pendientes en Panamá.

Para Lia Hérnandez, abogada especializada en derecho digital y protección de datos, hace falta una cultura de prevención que permita a la ciudadanía tener una vida segura en la era digital.

“En cuanto a las implicaciones del uso del Internet y como pueden reaccionar, tanto con ciudadanos como autoridades, hay falencias”, indicó Hernández.

La abogada señaló que aún se tiene en el país una visión restringida de lo que representa el Internet, mayormente entendido como un espacio limitado a la descarga de aplicaciones para teléfonos móviles y la navegación en ordenadores personales. Por el contrario, esta puntualizó que el uso de la red, dado su rol en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, debe entenderse como un campo donde se deben garantizar derechos humanos fundamentales como los de privacidad o libertad de expresión.

“(Internet) es también tener la posibilidad de navegar libremente, tener acceso a contenido (...) pero muchas veces este contenido está restringido por un fenómeno que se llama Zero Rating, (en el que) si no pagas por el contenido o si no está dentro del paquete de datos de tu compañía no lo puedes usar, o está bloqueado geográficamente (...) si realmente queremos que este sea libre, abierto y universal, debemos romper estas barreras que impiden el acceso a Internet”, remarcó.

Sobre el reciente caso de violación a la privacidad de la folklorista Karen Peralta -por la difusión sin su consentimiento de imágenes intimas-, Hernández explicó que la Ley permite encauzar judicialmente a las personas o empresas que incurran en este tipo de faltas. Igual remarcó que se requiere actualizar el Código Penal a los nuevos delitos ligados al mundo digital.

“Karen fue víctima de una difusión de imágenes intimas no consentidas (...) esa conducta, taxativamente como lo estoy exponiendo, no se encuentra actualmente tipificado en el Código Penal”, dijo.

Aclaró que se han dado casos en los que hay difusión de imágenes intimas no consentidas, pero estas terminan tratadas bajo tipos como los delitos contra el horno o se han amparado en los delitos contra la seguridad informática. “El Órgano Judicial tiene que ver como resuelve casos como estos por que no tenemos una regulación actualizada en la materia”.

Al final, la especialista hizo un llamado a la prevención al momento de usar Internet, pero sin caer en la “paranoia” ni dejar de usar las redes.

“Antes de utilizar una herramientas digitales es importantísimo pensar dos veces las implicaciones que puedan traer el uso de esa herramientas“, dijo.