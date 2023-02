Isabel Cabrera: A través de las artes escénicas también se puede educar

Isabel Cabrera, actriz y productora Eduardo Dutary | La Estrella Panamá

El arte escénico en Panamá necesita mayor inversión, así lo manifestó la docente, actriz y locutora Isabel Cabrera, quien aseguró que los artistas en el país trabajan muy duro para hacer obras de calidad.

“En Panamá, a diferencia de otros países de la región (...) tenemos muchas oportunidades, pero los costos en la producción nos matan”, señaló este viernes en “Portada” de La Estrella de Panamá.

La también productora y compositora indicó que tanto el sector privado como el gubernamental deberían tener una visión más integral de la cultura en el país. Enfatizó en que estos deben comprender que el trabajo de los artistas es un “beneficio directo” al desarrollo de la sociedad.

“Soy honesta, para llevar a cabo mis obras no he recibido el aporte económico de nadie, solo patrocinio, pero se necesita algo más que un intercambio”, indicó la actriz, que considera importante formalizar la profesión de los artistas en Panamá.

Explicó que así como se han gestionado alianzas entre los empresarios y el Gobierno Nacional para crear eventos masivos como los carnavales, asimismo se deben hacer gestiones para obtener recursos para las producciones nacionales.

“Si nosotros paramos, Panamá no tiene teatro, no tiene danza (...) así como hay una partida para los carnavales, debe haber una partida para los artistas, pero una buena, porque con $500 no se puede hacer mucho”, dijo.

Pese a lo señalado, la fundadora del proyecto teatral para niños, “Estrellitas infantiles”, reconoció que en la actual gestión del Ministerio de Cultura (MiCultura) se han dado algunos avances.

“No se puede pasar por alto que en esta oportunidad, por primera vez, hemos tenido apoyo del Ministerio de Cultura que nos ha brindado sus teatros para presentar nuestras obras”, detalló.

Añadió que también lo que hace falta en estos momentos es una organización que brinde apoyo a estos grupos de teatro, porque Panamá carece de una compañía de teatro, como en otros países.

“En Panamá tenemos actores maravillosos, de calidad que se pueden comparar con los de talla internacional. A las autoridades a veces se les olvida que a través de las artes escénicas se puede educar”, determinó.

Cabrera manifestó su preocupación sobre la situación actual de la propuesta de la ley del artista. Considera que es necesario que se formalice el estatus de los trabajadores de la cultura y que estos puedan tener acceso a derechos, como la cotización en el sistema de pensiones.