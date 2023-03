Vicepresidente Carrizo participa de la Cumbre de Liderazgo Juvenil Nuestros Océanos

Jóvenes panameños y extranjeros presentaron más de 70 soluciones encaminadas a fomentar alianzas de acciones sostenibles para proteger los océanos, como parte de la VI Cumbre de Liderazgo Juvenil Nuestros Océanos, acto en el que participó el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, tras ser designado por el presidente de la República Laurentino Cortizo.

La Cumbre de Liderazgo Juvenil se celebra en Panamá como una actividad previa a la VIII Conferencia Our Ocean 2023, en la que participaron 76 jóvenes: 24 panameños y 52 extranjeros.

El objetivo de la Cumbre es inspirar, informar y capacitar a los jóvenes para construir soluciones holísticas que equilibren mejor las necesidades de la sociedad, la industria y el medio ambiente marino.

Carrizo dio la bienvenida a los jóvenes del mundo y manifestó su satisfacción porque la juventud se preocupa por un tema que trasciende fronteras y generaciones. "Ustedes representan la nueva generación del mundo; la motivación, la energía y la resolución para encarar los desafíos de la vida está en ustedes mismos, nos motivan e inspiran a todos a preservar la fuente de vida, que es el océano", señaló.

Durante el encuentro, los líderes jóvenes desarrollaron soluciones tecnológicas para enfrentar las mayores amenazas a nuestro planeta. Con la guía de mentores expertos, trabajaron en resolver desafíos oceánicos en seis áreas de impacto: cambio climático, contaminación marina, seguridad marítima, áreas marinas protegidas, economía azul sostenible y pesca sostenible.

Dentro de estas áreas de acción, Panamá propuso tres temáticas transversales: turismo sostenible, contaminación marina enfocada en plástico y conectividad ecológica.

El vicepresidente de la República dijo que el cambio climático, "esa amenaza para la vida sobre la tierra, es un problema del que tenemos conciencia hace poco tiempo. La discusión que tenemos por delante no es quién o cómo se inició el problema, sino cómo vamos a encararlo, qué hacemos para reducir sus efectos, esa es la tarea ineludible de la juventud".

Este programa busca alentar a los jóvenes a adoptar un enfoque científico de los desafíos marinos en consonancia con la Década de los Océanos para la Ciencia de las Naciones Unidas, haciendo énfasis en aprovechar los datos derivados de la ciencia y la tecnología para crear decisiones oceánicas informadas y políticas que maximicen la producción y minimicen los daños.

Panamá fue reconocida como 'Líder Azul', logro alcanzado antes de la meta del 2030, que es otorgado a los países que han cumplido la meta de proteger el 30% o más de sus océanos.

El vicepresidente mencionó que Panamá es uno de los tres países del mundo declarados carbono negativo, el 35% de nuestro territorio y el 30% de nuestros mares están declarados como áreas naturales protegidas.

“Los jóvenes podemos incidir en la adopción de políticas para la protección de nuestros recursos naturales. Estamos aquí para encontrar soluciones que equilibren mejor las necesidades de la sociedad, la industria y el medio ambiente”, expresó.

Para este año, la Cumbre de Liderazgo Juvenil se integró completamente en la conferencia principal de Our Ocean, evento que permitirá a gobiernos, empresarios y miembros de la sociedad civil plantear recomendaciones para salvar los océanos a través de acciones y políticas que faciliten el crecimiento económico sostenible, gestionando responsablemente los recursos marinos.

Este 2 y 3 de marzo, se llevará a cabo en Panamá la VIII Conferencia Our Ocean 2023, bajo el lema 'Our Ocean, Our Connection'.

Junto a otros países, Panamá ha promovido la adopción de medidas para proteger el Corredor Marino del Pacífico Oriental y Tropical, una franja de 500 kilómetros cuadrados de océano que alberga los ecosistemas marinos más biodiversos del mundo.