Iván Chanis: Fallo de la Corte niega derechos y discrimina a las minorías

Iván Chanis, abogado y activista de derechos humanos

Como un “manifiesto ideológico” definió Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que rechazó el matrimonio igualitario. Una decisión que en su opinión niega garantías fundamentales de las minorías y contradice la mayoría de los acuerdos que el Estado panameño ha suscrito en materia de derechos humanos.

“La Corte supuestamente es la última instancia para ayudar a dirimir problemas sociales, para buscar la paz social (...) y cuando una minoría históricamente discriminada accede a reclamar derechos, que en principio están ya cimentados en el derecho internacional y nuestra Constitución, los magistrados no solo niegan el derecho, sino que dicen 'ustedes son menos' y aspiran a ser algo que no son ante el Estado”, se quejó Chanis, quien es activista de derechos humanos a favor del colectivo LGBTQ+.

Para el abogado internacionalista, quien estuvo este martes en “Portada” de La Estrella de Panamá, el fallo de la Corte “justifica la discriminación”, y el sustento de esa decisión pone en cuestión las distintas formas de familia que en la práctica existen en Panamá.

“Ellos justifican la discriminación porque dicen que (...) como el matrimonio solo es para procrear, nosotros no nos podemos casar. No solo es un mensaje a las parejas LGBT, también lo es para las mujeres y hombres que no pueden tener hijos, a las personas que no pueden concebir, (va contra) todas las familias 'no convencionales'. Según la mayoría de los magistrados, ninguna familia que no sea mamá y papá, que se case para tener hijos, no debe ser protegida bajo la Constitución”, indicó.

El activista también cuestionó lo que considera una “ideologización” del fallo y que este responde a una visión conservadora y “teocrática” del derecho.

“Es la misma justificación de los países donde hay ley sharia (normas islámicas extremas), que dice que los derechos humanos se aplican en cuanto a mi visión cultural, entonces si mi visión es que la mujer no puede tener derecho, no pueden decirme que debo respetar los derechos humanos (...) es la misma conceptualización teocrática", dijo.

Chanis subrayó que la máxima magistratura de justicia ya ha tenido decisiones que “niegan” derechos humanos a otros sectores del país, lo que identifica como una práctica preocupante.

“Esta misma Corte en sus últimas cuatro decisiones, donde ha tenido que hacer un ejercicio de valoración si hay o no derechos humanos, ha dicho que no existen”, señaló el abogado sobre fallos relacionados con derechos de las mujeres para la esterilización voluntaria como la tienen los hombres, el ejercicio del periodismo o la transparencia en el sector público.

Adelantó que continuarán sus reclamos ante los tribunales internacionales, y que este fallo va fortalecer la “unidad” del colectivo LGBTQ+.