Panameñas exitosas en la industria de las telecomunicaciones

Jahaira Díaz. Ingeniera en Sistemas. “Nunca imaginé que iba a trabajar en Telecomunicaciones. La vida me fue llevando, la oportunidad se presentó, aproveché, aprendí y aquí estoy”. Así resume sus 15 años de trayectoria en Digicel esta ingeniera, quien es una de las pioneras del establecimiento de la red en Panamá. Ella se involucró desde el inicio en la instalación, los equipos, y la fuerza de producción. Es también mamá de una niña de 10 años y una adolescente de 16, quienes a diario le plantean el reto de encontrar ese balance entre su rol profesional y el rol de madre: “Dios me ha ayudado para llevar ese equilibrio. No ha sido fácil, en ocasiones he tenido que redoblar esfuerzos, pero como muchas madres profesionales lo he logrado”.